بنك مصر يعلن اجتماع لجنة الألكو غدا لحسم سعر الفائدة

اعلن بنك مصر بأن لجنة الالكو بالبنك ستجتمع غدا يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 لمناقشة اسعار العائد علي الاوعية الادخارية.

يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.



وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.



كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.