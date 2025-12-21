بدعم مالي قدره 27 مليون جنيه.. مستشفيات طنطا الجامعية توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بنك مصر

أعلن الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا عن توقيع برتوكول تعاون بين المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بهدف تزويد قطاعي العمليات والعناية المركزة بعدد من الأجهزة الطبية، ووقع من جانب المستشفيات الجامعية الدكتور محمد حنتيره عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، ومن مؤسسة بنك مصر، عصام الوكيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وذلك بحضور الدكتور على الصعيدي نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعـة طنطـا، والدكتور أحمد سويلم مدير المستشفى الرئيسي ومستشفى الجراحات الجديد، الدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي .

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بدعم مالي قدره 27 مليون جنيه، يعكس حرص جامعة طنطا على تعزيز الشراكات الفعّالة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة، لتطوير الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل العمليات والعناية المركزة.، مضيفاً إن هذا التعاون الحيوي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، ويتسق بشكل مباشرة مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030، والتي تضع الارتقاء بجودة الحياة والرعاية الصحية على رأس الأولويات الوطنية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

من جانبه أضاف الدكتور محمد حنتيره أن الشراكة المجتمعية الفعالة بين المؤسسات الوطنية لدعم قطاع الصحة، تعد خطوة إستراتيجية هامة نحو تعزيز قدرات مستشفيات جامعـة طنطا فى تقديم خدمات طبية متطورة وآمنة بما يسهم فى خدمة المواطنين ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى القطاع الصحي، موضحاً انه بموجب برتوكول التعاون تقوم مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع بدعم مستشفيات جامعـة طنطا بمبلغ ٢٧ مليون جنيه لتزويد قطاعي العمليات والعناية المركزة بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة والمتقدمة منهم " ١٢ مليون جنيه لمستشفى الجراحات الجديدة و ١٥ مليون جنيه للمستشفى التعليمي العالمي، موجها خالص شكره وتقديره لمؤسسة بنك مصر، مؤكدا أن هذا العطاء استثمار حقيقي فى صحة المواطن المصري ودعم لمستشفيات جامعـة طنطـا فى مواصلة القيام بدورها فى تقديم الرعاية الطبية بأعلى معايير الجودة للمرضى المترددين عليها في إقليم الدلتا.

تبادل الخبرات

من جانبه أكد عصام الوكيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك مصر للتنمية أن مساهمة المؤسسة تأتى إيمانا بحق الأفراد فى الحصول على رعاية صحية متميزة، مشيداً بالمستشفيات الجامعية التي تعد صرحا طبيا رائدا فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة بمنطقة الدلتا، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس التزام البنك بدعم القطاع الصحي فى إطار دعم جهود الدولة فى قطاع الصحة الذي يعد من المحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٣٠.