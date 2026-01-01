سعر الدولار يستقر فى أول أيام 2026.. اعرف وصل لكام

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الكبرى اليوم، مع استمرار تحرك العملة الخضراء حول مستويات منتصف الـ47 جنيهًا في ظل تقلبات طفيفة بين البنوك المحلية.



وأعلنت البنوك تراجعًا محدودًا في سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات أمس الاثنين، مع تباين طفيف في أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية.



وقد جاءت أسعار الدولار في 10 بنوك كالتالي:



• البنك الأهلي المصري: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

• بنك مصر: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

• بنك القاهرة: 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

• البنك التجاري الدولي (CIB): 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

• بنك البركة: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

• بنك قناة السويس: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

• بنك كريدي أجريكول: 47.40 جنيه للشراء، و47.50 جنيه للبيع.

• بنك الإسكندرية: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

• بنك التعمير والإسكان: 47.42 جنيه للشراء، و47.52 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التحرك المحدود في أسعار الدولار استمرار حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف الرسمية، وسط متابعة متواصلة من المستثمرين والشركات لاستقرار الجنيه المصري، مع مراقبة تأثيرات الطلب على العملة الأجنبية في السوق المحلية.

ويظل سعر صرف الدولار عاملًا رئيسيًا في تحديد تكلفة الواردات وتوقعات التضخم، ما يجعل المتعاملين في البنوك وشركات الصرافة يراقبون باستمرار أي تغييرات في مستويات الشراء والبيع على مدار جلسات الأسبوع.