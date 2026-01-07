قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة.. الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن عدد من المناطق.

وأوضحت الشركة أن هذه المناطق هي: “شارع الطحاوية – شارع كامل واصف – شارع عصام الدالي – شارع كافور – شارع ابن الأخشيد – شارع النيل السياحي – شارع الجيزة – شارع أبي أمامة – شارع ابن مروان – شارع السلولي – شارع أمين الرافعي – شارع رفاعة – شارع حسين واصف – هيئة المساحة – شارع ثروت – شارع التحرير – شارع السد العالي”.

موعد قطع المياه

وذلك لمدة 8 ساعات، يوم الجمعة الموافق 9/ 1 /2026، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباح اليوم ذاته.

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه الجيزة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن خط المياه قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.