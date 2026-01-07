رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

التقى المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ممثلي إحدى الشركات المصرية المتخصصة في تصنيع مكونات وأنظمة معالجة وتنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدعم وتشجيع توطين صناعة المعدات والمهمات المرتبطة بقطاع المياه.



وخلال اللقاء، جرى استعراض إمكانات الشركة في مجال تصنيع المعدات والتكنولوجيات المتقدمة المستخدمة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث أوجه التعاون المشترك لتطبيق هذه الحلول داخل المنظومة التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة المحطات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ نموذج تجريبي لإحدى التكنولوجيات المقترحة داخل محطة مياه إمبابة، تمهيدًا لتقييم كفاءتها الفنية ومدى توافقها مع المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.

كما تم الاتفاق على إجراء معاينات ميدانية للمواقع المقترحة، ودراسة الحلول الفنية الأنسب لكل موقع وفقًا لطبيعة التشغيل، والاستعداد لبدء مرحلة التطبيق العملي للنموذج التجريبي، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة ويعزز كفاءة مشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا يمثلان أحد المحاور الأساسية لتطوير القطاع، مشيرًا إلى حرص الشركة على التعاون مع الشركات الوطنية الجادة التي تقدم حلولًا مبتكرة وقابلة للتطبيق، بما يدعم استدامة الخدمة ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.