قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

التقى المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ممثلي إحدى الشركات المصرية المتخصصة في تصنيع مكونات وأنظمة معالجة وتنقية مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدعم وتشجيع توطين صناعة المعدات والمهمات المرتبطة بقطاع المياه.


وخلال اللقاء، جرى استعراض إمكانات الشركة في مجال تصنيع المعدات والتكنولوجيات المتقدمة المستخدمة في محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحث أوجه التعاون المشترك لتطبيق هذه الحلول داخل المنظومة التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة المحطات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش الاجتماع آليات تنفيذ نموذج تجريبي لإحدى التكنولوجيات المقترحة داخل محطة مياه إمبابة، تمهيدًا لتقييم كفاءتها الفنية ومدى توافقها مع المعايير والمواصفات القياسية المعتمدة.

كما تم الاتفاق على إجراء معاينات ميدانية للمواقع المقترحة، ودراسة الحلول الفنية الأنسب لكل موقع وفقًا لطبيعة التشغيل، والاستعداد لبدء مرحلة التطبيق العملي للنموذج التجريبي، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة ويعزز كفاءة مشروعات البنية التحتية بقطاع مياه الشرب.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن دعم التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا يمثلان أحد المحاور الأساسية لتطوير القطاع، مشيرًا إلى حرص الشركة على التعاون مع الشركات الوطنية الجادة التي تقدم حلولًا مبتكرة وقابلة للتطبيق، بما يدعم استدامة الخدمة ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا، وبما ينعكس إيجابًا على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مياه الشرب الصرف الصحي تصنيع مكونات تحلية مياه البحر وزارة الإسكان المجتمعات العمرانية قطاع المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

ترشيحاتنا

رشيد تبدأ حفر اول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

البترول: رشيد تبدأ حفر أول بئر في حقل غاز غرب مينا الشهر القادم

جانب من الاجتماع

رئيس مياه الشرب بالجيزة يبحث التعاون مع شركة متخصصة في تقنيات المعالجة

إي إف چي هيرميس

«هيرميس» تقود صفقة إصدار حقوق اكتتاب بقيمة 658 مليون درهم لشركة «ديبا» في ناسداك دبي

بالصور

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد