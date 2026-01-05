رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يتفقد مشروعات مياه الشرب بأسوان ضمن «حياة كريمة»

أجرى المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، يرافقه كل من الدكتور صلاح بيومي والدكتور أبو العباس عيسى، نائبي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وذلك في إطار المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».



وكان في استقبال رئيس القابضة المهندس عامر أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، حيث بدأت الزيارة بعقد اجتماع تنسيقي بديوان عام الشركة لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»، واستعراض نسب التنفيذ، والتحديات التي تواجه بعض المشروعات، وآليات تذليل المعوقات، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة.

كما عقد اجتماع موسع مع ممثلي الشركات المنفذة ومقاولي المشروعات، لمراجعة الموقف التنفيذي، ومناقشة المعوقات الفنية والتنفيذية، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة والسلامة، وسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجداول الزمنية المحددة



وشملت الزيارة الميدانية تفقد عدد من محطات مياه الشرب الجاري تنفيذها ضمن المبادرة، من بينها محطات بلانة، وسلوا، والرديسية، وأدفو الجديدة، والرمادي، والتي تخدم عدداً من القرى والمناطق المستهدفة بالمحافظة، وتهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب ورفع الطاقات الإنتاجية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين.

كما تفقد رئيس القابضة محطة مياه فطيرة، واطّلع على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، ونسب الإنجاز، ومعدلات التوريد والتركيب، موجهاً بضرورة تكثيف الأعمال خلال المرحلة المقبلة، والانتهاء من الأعمال المتبقية وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وفي هذا السياق، شدد المهندس أحمد جابر على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل، والتنسيق الكامل بين الشركة القابضة والشركات التابعة والاستشاريين والمقاولين، لضمان جودة التنفيذ، وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لمشروعات مياه الشرب، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وجاءت الزيارة بحضور المهندس محمد جلال، استشاري قطاع المشروعات بالشركة القابضة، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في إطار الحرص على المتابعة الشاملة لمشروعات «حياة كريمة» ودعم جهود التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد.