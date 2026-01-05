قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إعادة هيكلة مديريات الخدمات بالمحافظات .. تفاصيل

جانب من الورشة
جانب من الورشة
آية الجارحي

افتتح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورشة العمل التي نظمها الجهاز بعنوان «إعادة هيكلة مديريات الخدمات بالمحافظات»، وذلك بمقره بالعاصمة الجديدة.


وقال المهندس حاتم نبيل، إن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الجهاز لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، كشف رئيس الجهاز عن العمل حاليأ على مشروع إعادة هيكلة مديريات الخدمات بجميع المحافظات، مع مراعاة تحديد الدورين الفني والإداري لكل مديرية، وتوضيح تبعيتها سواء للوزير المختص أو للمحافظ، بما يسهم في تجنب أي تضارب في الاختصاصات وتحقيق وضوح خطوط المسؤولية.


كما أوضح أنه سيتم العمل على إعداد أكواد وظيفية موحدة لمنع الازدواجية، وتجميع الوظائف المتشابهة في الطبيعة تحت مسمى واحد، إلى جانب تحديث بطاقات الوصف الوظيفي خلال المرحلة المقبلة.
وتطرقت ورشة العمل إلى مناقشة الأطر التنظيمية الحديثة لمديريات الخدمات، واستعراض أفضل الممارسات في مجال إعادة الهيكلة الإدارية، بما يحقق التكامل بين الاختصاصات ويمنع الازدواجية، مع التركيز على مواءمة الهياكل التنظيمية مع متطلبات التطوير المؤسسي والتنمية.
وشارك فيها عدد من القيادات التنفيذية والمتخصصين بعدد من الجهات الحكومية، حيث تم استعراض البيانات المطلوبة من الجهات المختلفة لإعادة هيكلة مديريات الخدمات، ومن بينها القوانين والقرارات المنظمة لعمل المديريات الفنية، واستراتيجيات الوزارات المركزية المتضمنة للأدوار المحددة لمديرياتها بالمحافظات، والهياكل التنظيمية الحالية المعتمدة لكل مديرية في المحافظات ال ٢٧، فضلًا عن اختصاصات التقسيمات التنظيمية الفنية، والهياكل التنظيمية المقترحة، وبيانات أعداد العاملين وحجم العمل. 
وأكد المشاركون أن تطوير هيكلة مديريات الخدمات يمثل خطوة محورية لدعم اللامركزية الإدارية، وتعزيز قدرة المحافظات على تنفيذ الخطط التنموية بكفاءة وفاعلية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.

