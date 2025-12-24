قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تدشين منظومة التراخيص الذكية لتعزيز كفاءة التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات في العاصمة الجديدة

آية الجارحي

 أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمنظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية، في خطوة تُعد نقلة نوعية في منظومة اعتماد التصميمات وإصدار التراخيص ل المشروعات العمرانية داخل العاصمة الجديدة.

ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وتهدف المنظومة إلى تبسيط الإجراءات، وتسريع وتيرة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة ل المطورين العقاريين، بما يسهم في تقليص زمن الحصول على الموافقات والتراخيص، وتعزيز بيئة الاستثمار، ودعم معدلات التنفيذ والإنجاز.

هذا وقد جرى تطوير المنظومة بالتعاون والتكامل مع عدد من الجهات المعنية، من بينها

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المجمعة المصرية للتأمين، مركز بحوث الإسكان والبناء، الحماية المدنية، وزارة السياحة والآثار، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهاز العاصمة الجديدة، بما يضمن توحيد المرجعيات الفنية والتنظيمية وتحقيق أعلى مستويات الدقة والحوكمة.

وتشمل أبرز الخدمات التي تقدمها المنظومة في مرحلتها الأولى ما يلي:

التسجيل الإلكتروني السريع للمطورين العقاريين والمفوضين المعتمدين.

إتاحة رفع بيانات المشروعات العمرانية ومراجعتها واعتمادها إلكترونيًا.

توفير أكواد ومتطلبات البناء المعتمدة داخل العاصمة الجديدة عبر المنظومة.

التقدم بطلبات اعتماد المخطط العام للمشروعات (القرارات الوزارية) مع متابعة حالة الطلب بشكل لحظي.

تقديم خدمات المراجعة الفنية للمباني واعتمادها إلكترونيًا.

مراجعة رخص البناء وإتاحة رفع المستندات والرسومات الهندسية، والتفاعل مع الملاحظات حتى إصدار الرخصة.

وتُمثل هذه المنظومة خطوة محورية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة الرقمية، وتقديم تجربة رقمية متكاملة تسهم في دعم المطورين العقاريين، وتحفيز حركة البناء، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى العاصمة الجديدة.

تجدر الإشارة الي أن المرحلة الثانية من منظومة التراخيص والقرارات الوزارية الذكية تشمل:

إمكانية الدفع الالكتروني لرسوم اعتماد الرخص والمراجعات الفنية واعتماد المخطط العام.

الاعتماد والتوقيع الالكتروني للمخطط العام للمشروعات العمرانية.

المراجعة الالية للمخطط العام للمشروعات العمرانية.

ويمكن للمطورين العقاريين الدخول إلى المنظومة عبر الرابط التالي:

https://permits.acudeg.com

العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية منظومة التراخيص المشروعات العمرانية العاصمة الجديدة المطورين العقاريين

