4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
وزير الإسكان يتابع موقف مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، الثلاثاء، مع مسئولي شركة "cscec" الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والتي تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الاستشاري للمشروع.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية نظراً لكونه ينفذ للمرة الأولى بمصر، مشدداً على ضرورة الاهتمام البالغ بكافة الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات فى المدة المحددة.

وأكد وزير الإسكان، أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة المستمرة للمشروع، والوقوف على جميع التفاصيل والموقف التنفيذي للمشروع، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وتناول الاجتماع عرضاً للموقف التنفيذي للأعمال المتبقية بالمشروع، ومنها أعمال الحماية المدنية بالأبراج ضمن المشروع، حيث وجه الوزير بالتنسيق بين المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والقائمين على المشروع للانتهاء من جميع الملاحظات النهائية في هذا الشأن.

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي للأبراج الإدارية والأبراج السكنية وأعمال تلافي الملاحظات بالمشروع تمهيداً للاستلام النهائي، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للبرج الأيقوني من أعمال التشطيبات الداخلية وأعمال تنسيق الموقع بالإضافة إلى الموقف الخاص بالأبراج الهلالية والتشطيبات الداخلية بعدد من المكونات وتنسيق الموقع فضلاً عن استعراض البرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من الأعمال المتبقية.

وفي هذا الصدد، أكد ممثلو الشركة الصينية الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفقاً للبرامج الزمنية، والانتهاء من كافة الملاحظات.

وفي نفس السياق، تابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للتشطيبات بالفنادق وتوريد الأثاث اللازم لها والبرنامج الزمني للانتهاء من التشطيبات الداخلية.

جدير بالذكر أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة: 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) تضم (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.

كما أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من خدمات (رجال الأعمال –ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق تضم 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

