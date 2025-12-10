بأقل 20%.. الزراعة تطرح البيض بمنافذها بأسعار مخفضة

تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً من المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استعرض فيه أنشطة وجهود الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأبرز التقرير نجاح الهيئة في تنفيذ حملات واسعة لإزالة التعديات وحماية الأراضي، بالإضافة إلى استمرار جهود تطهير المساقي والمراوي لدعم كفاءة الري في مناطق الإصلاح الزراعي، فضلا عن جهود وأنشطة دعم المنتفعين، ومتابعة أعمال الجمعيات الزراعية.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة، إلى أنه تم خلال نوفمبر إزالة نحو 145 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في المهد، بمساحة إجمالية بلغت حوالي 6 أفدنة، لافتا إلى مواصلة أعمال تطهير المساقي والمراوي، حيث بلغ إجمالي ما تم تطهيره حتى الآن نحو 4919 مسقى ومروى في المناطق التابعة للهيئة، محققاً بذلك نسبة إنجاز وصلت إلى حوالي 88% من الخطة الشاملة لأعمال التطهير.

وشدد على مواصلة الهيئة الدور الخدمي، وجهود المساهمة في خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية، لرفع العبء عن المواطنين، حيث تم إطلاق 25 منفذ متنقل في محافظات ومديريات: القاهرة، القليوبية، المنيا، محملة بالسلع والمنتجات الغذائية من إنتاج مشروعات الهيئة، فضلا عن كميات من بيض المائدة من إنتاج محطات الإصلاح الزراعي في محافظات (الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، والإسكندرية)، حيث تم طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية تقل عن سعر السوق بحوالي 20%، بالإضافة إلى توفير سلع غذائية أخرى عبر المنافذ الثابتة بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات.

واشار التقرير إلى جهود المتابعة وتقديم الدعم الفني للمزارعين، حيث تم متابعة زراعات محصولي القمح وبنجر السكر، بالإضافة إلى المرور الدوري على الجمعيات الزراعية لضمان توفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أنه تم أيضا بالتنسيق مع مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، خلال الشهر ذاته تنفيذ أعمال مكافحة القوارض لنحو 25,682 فداناً، وذلك استعداداً للموسم الجديد لزراعة محصول القمح الاستراتيجي.