باحث سياسي: ترامب بين الضغوط الداخلية ومتطلبات إسرائيل.. الحرب قد تتحول إلى فخ

قال الباحث السياسي زياد سنكري إن قدرة الولايات المتحدة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد باتت موضع تساؤل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وضع في بداية الحرب سقفًا زمنيًا تقريبيًا بين أربعة وخمسة أسابيع، إلا أن التكاليف المالية الضخمة، التي بلغت نحو 11 مليار دولار في الأسبوع الأول فقط، تجعل أي تمديد محتمل للصراع تحديًا كبيرًا لإدارة البيت الأبيض.

الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة

وأضاف سنكري، خلال تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية روان علي، أن التوازن بين الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة والمتطلبات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي يمثل التحدي الأساسي للرئيس ترامب، لافتًا إلى غياب الوضوح بشأن الأهداف النهائية التي يسعى لتحقيقها لإنهاء الحرب، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة على الأرض.

وأشار الباحث السياسي إلى وجود مخاوف من أن تتحول الحرب إلى ما وصفه بـ «فخ إسرائيلي»، يتمثل في احتمال إرسال قوات برية أمريكية للقيام بمهام محددة، وهو ما قد يزيد الضغط الداخلي على الرئيس، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر، حيث أظهرت الاستطلاعات انخفاضًا ملحوظًا في تأييد الرأي العام الأمريكي للحرب، وسط ارتفاع الأسعار وتداعيات الصراع على الاقتصاد المحلي.

وأكد سنكري أن استمرار الحرب قد يكلف ترامب خسارة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، ما يعني أنه سيكون عاجزًا عن تمرير أي من مشروعاته أو تنفيذ أجندته خلال الفترة المتبقية من ولايته، موضحًا أن هذا السيناريو قد يجعل الرئيس الأمريكي «كالبط العجّاء»، غير قادر على تحقيق أي إنجاز سياسي مهم دون دعم الكونغرس.

خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ

وأضاف أن خسارة الجمهوريين لمجلسي النواب والشيوخ قد تكون العاقبة الطبيعية في حال استمر الصراع دون تحقيق نتائج واضحة على الأرض، ما يزيد الضغوط على الإدارة الأمريكية داخليًا.