المفتي: إدعاءات تحريم الإسلام المرأة من التعلم لا تستند إلى حقائق تاريخية أو شرعية

مفتي الجمهورية
هاني حسين

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحديث عن علم ومكانة عائشة بنت أبي بكر يمثل دليلاً واضحًا على المكانة الكبيرة التي منحها الإسلام للمرأة في مجال العلم والمعرفة، مشددًا على أن الادعاءات التي تزعم أن الإسلام حرم المرأة من التعلم لا تستند إلى حقائق تاريخية أو شرعية.

وأوضح المفتي خلال برنامج اسأل المفتي تقديم الإعلامي حمدي رزق على قناة صدى البلد أن السيدة عائشة نشأت في بيت علم وإيمان، فهي ابنة أبو بكر الصديق، الذي عُرف بالحكمة والعلم والرحمة، مشيرًا إلى أنها ذكرت أنها لم تعِ والديها إلا وهما يدينان بالإسلام، وهو ما ساهم في تشكيل شخصيتها العلمية المتوازنة.

وأضاف أن انتقالها بعد ذلك إلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم أتاح لها فرصة فريدة لمعايشة حياة النبي وأقواله وأفعاله عن قرب، وهو ما مكّنها من نقل الكثير من العلوم والمعارف التي لم تكن متاحة لغيرها.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن من أبرز ما ميّز السيدة عائشة أن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيتها، وهو ما رفع من منزلتها العلمية ومكانتها بين الصحابة.

وأكد الدكتور نظير عياد أن السيدة عائشة تمتعت بصفات علمية وفطرية مميزة، مثل الذكاء وسرعة البديهة وسرعة الإجابة، وهي صفات أساسية لأي عالم، موضحًا أنها كانت تتعامل مع الأسئلة بموضوعية وعدالة، وأحيانًا توجه السائلين إلى من هو أعلم في بعض المسائل، مثل توجيه أحدهم إلى علي بن أبي طالب في مسألة المسح على الخفين.

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

