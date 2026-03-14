ثلاث حالات لا تجب فيها الزكاة.. علي جمعة يوضح

حدد علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ثلاث حالات لا تجب فيها الزكاة لانتفاء عنصر التجارة في المسألة، رغم توافر عاملي الشراء والبيع.



قال علي جمعة في برنامج «اعرف دينك» على قناة «صدى البلد»:"هناك ثلاثة أشياء إذا لم يكن النشاط يتضمن أحدها، فلا يُعد تجارة ولا تجب فيه الزكاة. الحالة الأولى: لو تلقيت سلعة ما هدية ولم أقم بشرائها، فهي ليست تجارة، ثم بعتها؛ فهل المبلغ المتحصل من البيع عليه زكاة؟ لا".



وأضاف:"الحالة الثانية: لو تلقيت شيئًا عن طريق الميراث، ثم قمت ببيع هذا الشيء ولو بملايين الجنيهات، فهل عليها زكاة؟ لا زكاة فيها لأنها لم تكن مشتراة".



وتابع:"الحالة الثالثة: لو كنت أعمل في محل حلوى واشتريت بعض الدقيق، وعجنته لأصنع كيكة، ووضعت عليها كريم شانتيه وحبة كرز فوقها وبعتها تورتة وحققت ربحًا؛ فهل عليها زكاة؟ لا، لأنها صناعة وليست تجارة. متى تجب فيها الزكاة؟ عندما أشتري الدقيق لأبيعه دقيقًا، أو أشتري الكرز لأبيعه كرزًا".



وأتم:"إذًا الشراء من أجل البيع هو ما تجب فيه الزكاة، أما إذا اشتريت شيئًا من أجل منحه هدية لشخص ما، ثم سافر هذا الشخص وقمت ببيعه، ففي هذه الحالة لا يُعد تجارة؛ لأن الشراء لم يكن من أجل البيع منذ البداية"