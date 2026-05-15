الداخلية تضبط مدير محطة وقود لاتهامه بالتلاعب وتحصيل مبالغ إضافية

فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من العاملين بإحدى محطات الوقود بالقليوبية لمطالبتهم بمبلغ مالى أزيد من المطلوب مقابل تزويد سيارته بالوقود.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من القائم على النشر(عامل - مقيم بالقليوبية) بتضرره من رئيس الوردية بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم لتلاعبه بعدادات الوقود ومطالبته بدفع مبلغ مالى أزيد من المبلغ المطلوب لتزويد سيارته.

تم إستهداف المحطة المشار إليها وتبين عدم وجود رخصة تشغيل لها.. فضلاً عن وجود عطل بمنظومة القياس الآلى للتنكات مما يتيح التلاعب بقراءة العدادات ، وأمكن ضبط (المدير المسئول "الظاهر بمقطع الفيديو"- مقيم بالجيزة) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق حيث قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".