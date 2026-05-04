ضبط محطة وقود بسوهاج استولت على 131.5 طن سولار

أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج أن أمن المواطن وتوفير السلع الاستراتيجية والمواد البترولية المدعمة يمثلان أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن التهاون فيه.

وشدد على أن الدولة ستضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الشعب أو المتاجرة بالدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك في أعقاب الحملة المكبرة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين، وشركة مصر للبترول، والتي أسفرت عن ضبط محطة وقود كبرى بمركز سوهاج استولت على 131.5 طن سولار؛ وذلك بعد جرد المنتجات البترولية داخل المحطة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محضر بالمخالفة مع إخطار الهيئة العامة للبترول؛ لتحصيل فروق الأسعار عن الكميات المحرر عنها المحضر.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة لتشمل كافة القرى والنجوع؛ لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي بكل حسم لمحاولات احتكار السلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة.

ومن جهته، أوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية تواصل تنفيذ توجيهات المحافظ بإحكام الرقابة التامة على الأسواق والمنافذ التموينية.

وأكد عدم التهاون مع أي محاولة للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالمواد البترولية تحت أي ظرف من الظروف.