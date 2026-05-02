قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضربة تموينية موجعة.. سقوط محطة وقود بسوهاج قبل تسريب 78 طنا للسوق السوداء

سوهاج _ أنغام الجنايني

في تحرك حاسم لحماية الدعم ومنع التلاعب بالمواد البترولية، نجحت الأجهزة التموينية بمحافظة سوهاج في توجيه ضربة قوية لمافيا السوق السوداء، بعدما كشفت محاولة كبرى لتجميع كميات ضخمة من الوقود المدعم تمهيدًا لطرحها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تأتي الواقعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الذي شدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمنشآت التموينية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لأي محاولات احتكار أو تهريب للمواد الاستراتيجية.

ماذا حدث؟

وبناءً على تلك التوجيهات، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة استهدفت عددًا من محطات الوقود، حيث أسفرت الجهود عن ضبط محطة وقود كبرى بدائرة مركز دار السلام، تبين قيام القائمين عليها بتجميع كميات ضخمة من المواد البترولية المدعمة.

وكشفت المعاينة والتحريات أن الكميات المضبوطة بلغت نحو 63 طنًا من السولار و15 طنًا من بنزين 80، تم حجبها عن التداول الرسمي، في محاولة لخلق عجز مصطنع وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بما يمثل إهدارًا للدعم وإضرارًا بالمواطنين.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير المحاضر وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، لمباشرة التحقيقات وكشف كافة ملابسات الواقعة.

من جانبه، أكد الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية مستمرة في شن حملات مكثفة على مدار الساعة، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للتلاعب بالمواد البترولية أو السلع الأساسية، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج بنزين سولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

