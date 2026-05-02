معرض صنع في دمياط.. شعبة الأثاث: تطور التصميمات بما يواكب أذواق الشباب

قال رئيس شعبة صناعة الأثاث، إن النسخة الـ 30 من معرض صنع في دمياط، حققت نجاحا كبيرا جدا، سواء من حيث الإقبال الجماهيري أو حجم المبيعات مما يعكس قوة صناعة الأثاث المصرية وقدرتها التنافسية محليا وعالميا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي”: “رأينا حضور قوي من مختلف المحافظات، مما أنعكس على حركة البيع، والمنتج الدمياطي مازال محافظ على مكانته”.

وتابع: “هذا العام هناك تطور ملحوظ فى التصميمات، وهناك دمج بين الطابع الكلاسيكي لدمياط وغيره مع ما يواكب أذواق الشباب، إلى جانب الاهتمام بالتفاصيل والخامات والتشطيبات، وهذا ما يجعل صناعة الأثاث تنافس محليا وعالميا”.