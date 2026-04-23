جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض صنع في دمياط للأثاث بالقاهرة بمشاركة 80 مشروعاً

افتتح اليوم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط الدورة (30) من معرض صنع في دمياط الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بطريق صلاح سالم بالقاهرة خلال الفترة من 23 أبريل وحتى 2 مايو وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لصناع الأثاث من أبناء مدينة دمياط، وتفعيل أوجه التعاون مع محافظة دمياط لتقديم كل ما يعزز من استقرار صناعة الأثاث في المحافظة ويضمن لها فرص النمو والتطور ويساعد أصحاب مصانع وورش الأثاث على فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجاتهم في السوق المحلي وكذلك تصدير منتجات الأثاث الدمياطي الشهير إلى مختلف بلدان العالم كما يعد قطاع الأثاث من القطاعات التي تتيح فرص عمل كثيفة حيث يقوم بتشغيل ما يزيد على ألفين ورشة في مختلف مراحل الصناعة من دهان وتنجيد وتجارة أخشاب وزجاج وغيرها.



من جانبه أكد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط أن معرض "صنع في دمياط" للأثاث يستهدف استكمال الخطة التي بدأتها المحافظة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق رؤية الدولة نحو النهوض بتلك الصناعة الوطنية ودعم الصناع والعاملين بهذا القطاع، هذا إلى جانب المساهمة في فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية، وتعزيز قدرة الصناعة في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء المحافظة. وأشاد فوزي بما تم تحقيقه في هذا المجال لإقامة مراحل المعارض بشكل دوري ومنتظم وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج لتشجيع صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها، خاصة مع تمتع أبنائها بمهارة فريدة توارثها الأجيال منذ عقود طويلة.

وأضاف فوزي أن المحافظة تعمل على استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير كافة أوجه الدعم لأبناء المحافظة الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة ومساعدتهم على استغلال الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دمياط والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الغذائية والزراعية والصناعية.



وأشار رحمي إلى أن مشاركة أصحاب مشروعات الأثاث في معرض صنع في دمياط للأثاث تمكنهم من تسويق منتجاتهم سواء بالبيع المباشر أثناء فترة المعرض أو من خلال التعاقدات المبرمة مع الجمهور، مضيفا أن إقامة معرض "صنع في دمياط" للأثاث بشكل دوري ومنتظم في القاهرة بأكثر من دورة في العام الواحد، يأتي أيضا حرصا على تقديم تجربة تسوق مميزة لآلاف من زوار المعرض بالقاهرة الكبرى، ممن يحرصون على اقتناء الأثاث الدمياطي الشهير بجودة عالية وأسعار تنافسية في الوقت الذي يصعب عليهم السفر إلى دمياط.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن المعرض حقق نجاحات متوالية منذ انطلاقه في عام 2016 وساعد أصحاب مشروعات الأثاث على الاستقرار والتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، حيث تم تنظيم (29) دورة فضلا عن إقامة دورات للمعرض في المحافظات، حيث شارك بتلك الدورات حتى الآن 1411 عارضا حققوا مبيعات وتعاقدات تخطت ٦١٠ مليون جنيه، بينما يشارك في الدورة الحالية نحو 80 عارضا، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي للمساهمة في تطوير هذه الصناعة الهامة بدمياط .



من جانبها عبرت النائبة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم بمجلس النواب عن سعادتها بمعرض صنع في دمياط للأثاث والدور الي يقوم به جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط للخروج بمنتجات الأثاث إلى الأسواق العالمية ومن ثم المساهمة دعم فرص تطوير المصانع الورش.

أضافت أن الجمهور المصري ذواق ويبحث عن المنتجات الأصيلة وهو ما يفسر الإقبال الجماهيري على المعرض رغم افتتاحه منذ ساعات، لاقتناء منتج شهير وأصيل يعكس الهوية المصرية ويحمل شعار صنع في مصر.

جدير بالذكر أن المعرض يضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى عرض تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات؛ مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة لزيارة المعرض وشراء أجود أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة للجميع.

ويستقبل المعرض الزوار يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساءً.