وفاة الطيار و4 ركاب بحادث تحطم طائرة في تكساس الأمريكية
قصة حب فوق الموت.. زوجة تسقط قهرًا بعد وفاة شريك عمرها في مشهد إنساني بالسويس
حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟
الاقتصاد البريطاني يعاني.. تصريح صادم من ستارمر بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز
للمسلمين المغتربين.. هل يجوز توكيل جهات لذبح الأضاحي في بلاد أخرى؟
حقيقة وجود طماطم بالأسواق مرشوشة بمادة تسبب الفشل الكلوي.. الزراعة توضح
أول تعليق من مخرج مسلسل بيت بابا 2 بعد حريق لوكيشن التصوير
عطل حركة المرور.. القبض على شخص أوقف سيارته على شريط الترام بالإسكندرية
مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ97 مليون جنيه في الفيوم وقنا | صور
مطر وأتربة ورعد| الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم.. وهذا موعد انتهاء الموجة
ظهر مبكرا.. هل البطيخ مسمم أو مرشوش مبيدات؟ | الزراعة تحسم الأمر
هبوط أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 يسجل 483 ريالًا
الصين تدعو لفتح مضيق هرمز.. وترقب للقاء ترامب وشي جين بينغ

هاجر ابراهيم

تشهد الساحة الدولية تطورات متسارعة تعكس حجم التوتر والتشابك بين القوى الكبرى، في ظل تباين واضح في المواقف تجاه عدد من الملفات الحساسة.

الصين تدعو لفتح مضيق هرمز

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”،  أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن زيارته المرتقبة إلى الصين ستكون “رائعة”، مشيراً إلى أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة. 

وتأتي الزيارة في وقت حساس يشهد تبايناً في المواقف بين واشنطن وبكين حول عدد من الملفات الدولية. 

وفي سياق متصل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز ضروري لأسواق الطاقة العالمية، ما يعكس اتساع نطاق الخلافات الدبلوماسية بين القوى الكبرى.
 

وفى سياق أخر، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح غريب اعتبر فيه أن البحرية الأمريكية تتصرف "مثل القراصنة" أثناء تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي مع إيران.

وبحسب وكالة رويترز، فقد أدلى الرئيس بهذه التصريحات خلال خطاب مسائي وصف فيه عملية حديثة تضمنت الاستيلاء على سفينة من قبل القوات الأمريكية.


سلّط الرئيس ترامب الضوء على الجانب المالي للاستراتيجية البحرية للجيش. وقال ترامب مساء الجمعة: "استولينا على السفينة، واستولينا على حمولتها، واستولينا على النفط . إنها تجارة مربحة للغاية".

وأضاف قائلاً: "نحن أشبه بالقراصنة. نحن أشبه بالقراصنة إلى حد ما، لكننا لا نلعب". وقد تضمنت هذه الاستراتيجية قيام الولايات المتحدة بمصادرة العديد من سفن طهران، وسفن الحاويات الخاضعة للعقوبات، وناقلات النفط الإيرانية في المياه الآسيوية.

يُضاف إلى الحصار الذي تقوده الولايات المتحدة للموانئ الإيرانية حصارٌ منفصلٌ تفرضه إيران على مضيق هرمز منذ بداية الحرب. ولا يزال المضيق نقطة عبور عالمية بالغة الأهمية، إذ يُسهّل مرور نحو 20% من شحنات  النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.


 


 

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار الدواجن

ارتفاع البانيه رغم انخفاض أسعار الدواجن.. ماذا يحدث في سوق الفراخ؟

الأهلي

رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار

جانب من الحدث

معهد التخطيط القومي يستعرض انعكاسات الصراع الإقليمي على الاقتصاد المصري في صالون نقابة التجاريين

وزارة الإسكان

10 مايو.. تسليم قطع أراضٍ بنشاط ورش وأخرى سكنية بمدينة طيبة الجديدة

بالصور

فستان لافت.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد