خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، نهارا طقسا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء، وطقسا باردا على أغلب الأنحاء ليلا.



كما يتوقع خبراء الهيئة أن تكون الظواهر الجوية اليوم كالتالي:



فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء ومدن القناة على فترات متقطعة.



فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى شمال وخليج السويس ومناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.



نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

وتكون حالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الأمواج فيه بين مترين و3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 متر الى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية .

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 20 11

بنها 19 12

دمنهور 18 12

وادى النطرون 19 13

كفر الشيخ 18 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 20 14

بورسعيد 20 14

الاسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 21 11

نخل 19 03

كاترين 12 01

الطور 21 12

طابا 18 13

شرم الشيخ 23 15

الاسكندرية 19 12

العلمين 19 11

مطروح 20 12

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 21 13

الغردقة 22 13

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 19

حلايب 24 20

أبو رماد 26 18

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 23 08

أسوان 23 11

الوادى الجديد 22 06

أبوسمبل 23 11

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 28 20

المدينة 22 12

الرياض 26 18

المنامة 27 22

أبوظبى 31 19

الدوحة 29 22

الكويت 25 18

دمشق 13 06

بيروت 19 15

عمان 12 07

القدس 12 08

غزة 18 12

بغداد 21 13

مسقط 27 19

صنعاء 24 07

الخرطوم 30 18

طرابلس 20 14

تونس 20 11

الجزائر 18 08

الرباط 16 09

نواكشوط 29 14

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 11 03

إسطنبول 13 07

إسلام آباد 22 08

نيودلهى 23 10

جاكرتا 32 24

بكين 07 04-

كوالالمبور 33 24

طوكيو 14 04

أثينا 16 07

روما 16 05

باريس 14 07

مدريد 11 06

برلين 13 07

لندن 14 07

مونتريال 08- 10-

موسكو 01 01

نيويورك 01 03-

واشنطن 02 06-

أديس أبابا 23 11

