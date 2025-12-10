بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية وتجارة القاهرة لتأهيل وتدريب الكوادر

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، زيارة إلى مقر جامعة القاهرة ، حيث كان في استقبالها الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة ود.محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.محمد حسين رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.لبنى فريد عميدة كلية التجارة، ود.محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي .

وشهد لقاء وزيرة التنمية المحلية مع رئيس الجامعة استعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين وعلي رأسها برتوكول التعاون بين قطاع التدريب بالوزارة ممثلة في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكلية الهندسة لتقديم الاستشارات الهندسية والفنية للمركز .

كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون خلال الفترة القادمة بين الوزارة وكليات ومراكز جامعة القاهرة المختلفة والاستفادة من الخبرات العلمية والتعليمية لجامعة القاهرة والدراسات والأبحاث الخاصة بمعاهد وكليات الجامعة ومشروعات التخرج للطلاب والطالبات التي يمكن أن تساعد في حل المشكلات والتحديات التي تمس ملفات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة .

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض خلال اللقاء عن سعادتها بالتواجد في جامعة القاهرة العريقة ، هذا الصرح العلمي الشامخ منارة العلم والمعرفة لنحتفل بخطوة جديدة ومضيئة في مسيرة الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأكاديمي .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية إن وزارة التنمية المحلية، إدراكًا منها لأهمية العلم والمعرفة في دفع عجلة التنمية، تولي اهتمامًا خاصًا للانفتاح على المجتمع العلمي والأكاديمي وفي الصدارة جامعة القاهرة بكلياتها العلمية المختلفة في مجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المصرية المختلفة .

ورحبت الدكتورة منال عوض ، بأي أفكار او مقترحات يمكن أن تساهم في ايجاد حلول مبتكرة لبعض المشكلات أو الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بالمحافظات .

وخلال اللقاء، أكد د.محمد سامي عبدالصادق، أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وتوظيف قدراتها العلمية والبحثية في خدمة المجتمع وبناء كوادر قادرة على قيادة جهود التنمية في المحافظات.

وأضاف أن جامعة القاهرة مستعدة لتسخير إمكانات كلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية لدعم خطط وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والمشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية، إلى جانب تنظيم القوافل الصحية والتوعوية في مختلف المناطق.

وفي السياق ذاته شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة ، مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكلية التجارة جامعة القاهرة .

ووقع على البروتوكول د.عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة والدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة وبحضور عدد قيادات جامعة القاهرة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة علي الاستفادة كافة الخبرات للكوادر الاكاديمية المتخصصة بجامعة القاهرة ، لافتة إلى أنه سيتم توسيع مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البروتوكول الذي تم توقيعه يهدف إلى التعاون بين مركز سقارة للتدريب وكلية التجارة في تنفيذ أنشطة تدريبية مشتركة وتوفير الخبراء والمدربين والكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية المعتمدة لدى مركز التنمية المحلية، وفقًا للاحتياجات التي يحددها المركز ، وكذا تطبيق البرامج التدريبية المشتركة وتأهيل وتنمية الكوادر العاملة في الإدارة المحلية، و إتاحة البنية التحتية التدريبية بكلية التجارة عند تنفذ اختبارات أو برامج تدريبية أو ورش عمل بالتنسيق بين الجانبين .

وأضافت د.منال عوض أن البروتوكول يهدف كذلك إلى تطوير محتوى البرامج التدريبية الحالية بمركز سقارة، وتصميم برامج جديدة في مجالات ذات أولوية، بما يواكب متطلبات التنمية الإدارية الحديثة، ويعكس التغيرات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي والخاص وكذا المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتثقيفية التي ينفذها الطرف الأول لخدمة المجتمع والتعاون لتنفيذ الأنشطة والفعاليات التي تتعلق بالتنمية المحلية والحضرية نطاق عمل الجامعة.

وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير إلى جامعة القاهرة، وإلى رئيس الجامعة، والسادة أعضاء أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، على اهتمامهم البالغ وحرصهم الصادق على التعاون مع الوزارة والمساهمة الفاعلة في بناء قدرات المحليات.

ومن جهتها، أكدت د. لبنى فريد عميدة كلية التجارة استعداد الكلية لتوفير الخبراء والكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة لتنفيذ البرامج التدريبية وفق أحدث المناهج العلمية، وبما يدعم خطط التطوير الحكومية وأهداف التنمية المحلية.

وأعربت د. لبنى فريد عن خالص الشكر للسيدة وزيرة التنمية المحلية على اختيار كلية التجارة لدعم رؤية وجهود الوزارة فى تأهيل وتنمية الكوادر العاملة في الإدارة المحلية والتعاون مع مركز سقارة للتدريب لتنفيذ ذلك .

كما أشارت عميد كلية التجارة إلى استعداد الكلية للتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وتوفير الكوادر الأكاديمية والإدارية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية ضمن الخطة التدريبية للمحليات وكذا المراكز العلمية الموجودة في الكلية لتنفيذ بعض الفعاليات المرتبطة بمجال التدريب بالإضافة إلى دعم التنمية المتكاملة في المجتمع المحلي ، مشيرة إلى أن كلية التجارة على استعداد لتسخير كافة إمكانياتها البشرية والعلمية لخدمة هذا البروتوكول بما يحقق رؤية الحكومة في تأهيل الجهاز الإدارى للدولة.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير أن قطاع التدريب ومركز سقارة يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، خاصة على مستوى الإدارة المحلية ، حيث يهدف المركز إلى تطوير مهارات العاملين وتأهيل القيادات الوسطى والعليا بالمحافظات، من خلال برامج تدريبية متخصصة وشاملة.

وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أن المبادرات و التوجيهات الوزاريه لبناء الإنسان طبقا لخطه تطوير التدريب و مركز سقارة يتميز بمرونة تدريبية متجددة تُحدّث دوريًا لتواكب متطلبات التطوير المؤسسي واحتياجات المرحلة، كما يولي المركز اهتمامًا كبيرًا بضمان جودة البيئة التدريبية، ودمج ذوي الهمم، وتطبيق آليات قياس فعالة لمخرجات التدريب، ما يجعله نموذجًا وطنيًا رائدًا في تنمية القدرات البشرية على مستوى الإدارة المحلية.