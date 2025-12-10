قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أهاب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، بالناخبين في الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 بالداخل، بالنزول والمشاركة، وعدم السماح لأي شخص بالتأثير على إرادتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

التزام المترشحين والصمت الانتخابي

خلال مؤتمر صحفي صباح الأربعاء، شدد بنداري على ضرورة التزام جميع المترشحين بقرارات الهيئة بشأن الصمت الانتخابي، وتجنب أي مخالفات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من كل المترشحين، ولن تسمح بأي تجاوزات، كما خصصت الهيئة الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى والاستفسارات من المواطنين.

انطلاق التصويت داخل مصر

انطلق صباح الأربعاء تصويت المصريين في الداخل لتلك الدوائر، بعد أن انتهى تصويت المصريين في الخارج.
تستمر عملية الاقتراع يومي الأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً وفق الجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

عدد المرشحين والمقاعد

يتنافس في هذه الدوائر 623 مرشحاً على الفوز بـ58 مقعداً، وهو ما تضمنته أحكام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار بنداري إلى أن المقاعد الستة التي حسمت بالفوز في بعض الدوائر، مثل الجيزة، المنتزه بالإسكندرية، المحمودية بالبحيرة، وأول أسوان، لم يحسم مصيرها بعد أمام محكمة النقض.

المستشار أحمد بنداري الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت المصريين في الداخل

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

