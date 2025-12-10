هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة والدوري ضعيف

أكد هاني رمزي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن خروج المنتخب من كأس العرب 2025 لم يكن مفاجأة بالنسبة له، موضحًا أن كرة القدم المصرية تعاني من غياب تام للتخطيط.

وقال رمزي:“أي منتخب بيشارك في بطولة دولية بيكون ليه أهداف واضحة، إما تجهيز عناصر جديدة أو المنافسة على اللقب لكن ولا هدف من دول تحقق.”

وأضاف: “إحنا مبنحترمش تاريخ منتخب مصر كل المنتخبات حوالينا بتتطور وبتشتغل على هويتها، بينما اللي بيحصل عندنا تدمير لشخصية اللاعب المصري، كل موسم شبه اللي قبله، وكأن مفيش حد عايز يعمل حاجة.”

وتابع مشيدًا بتجارب أخرى ناجحة: “شوف المغرب وفلسطين خصوصًا فلسطين مثال كبير على التطور رغم ظروفهم الصعبة، منتخب فلسطين بيقدم كرة قدم محترمة، بينما إحنا بنضيع الحاضر والتاريخ… وبالتالي المستقبل مبهم أي نجاح بيحصل دلوقتي بيكون بالصدفة مش بالتخطيط.”

الكرة ماشية بالبركة

وأكمل: “آخر مرة قدمنا كرة قدم حقيقية كانت في 2010 من بعدها ماشيين بالبركة، ومقدمناش حاجة تليق باسم مصر المنتخبات الفترة الأخيرة بتقدم أسوأ صورة، وده انعكاس طبيعي لغياب أي خطط تطوير حقيقية.”

وتابع رمزي في تصريحاته قائلًا:“مفيش عندنا بنود تخطيط ولا دراسة بنمشي يوم بيوم، ومفيش أي خطة طويلة للمنتخب والكارثة إن بعد أسبوع الكل هينسى اللي حصل وهنرجع لنفس النقطة من تاني.”

الدوري المصري ضعيف

وأكد هاني رمزي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مشاركة منتخب مصر في كأس العرب كانت دون دافع حقيقي، وأن مستوى الدوري المصري أصبح منتجًا ضعيفًا مقارنة بالدوريات الأخرى.

وقال رمزي : “المنتخب مؤخرًا بيشارك لمجرد المشاركة فقط، ومفيش دافع لتحقيق البطولات، كل شيء ضبابي، واللاعبين بيكتفوا بالسفر والمشاركة من غير هدف واضح.”

وأضاف: “اللاعبين فقدوا الحافز لتقديم أداء مميز، والإستسلام أصبح سمة سائدة دلوقتي بيكونوا مبسوطين بمجرد السفر أو المشاركة في البطولة، لكن مفيش هدف يرجع اسم مصر للواجهة.”

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية التخطيط: “لازم يكون في وقفة كبيرة ونبدأ نفكر في المستقبل بخطة طويلة المدى النجاح هييجي، لكن المهم نبدأ من دلوقتي اللي حصل كارثة حقيقية، إحنا زعلانين جدًا، والجمهور النهاردة كان مش مصدق نفسه. فقدنا هويتنا، وده مش متعودين عليه أبدًا مع منتخبنا.”