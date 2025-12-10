إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع

أعلنت متحدثة باسم وزير الصحة الأمريكي، روبرت ف. كينيدي جونيور، الذي كان من أشد المشككين في اللقاحات، أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تُجري تحقيقًا واسع النطاق في وفيات يُحتمل ارتباطها بلقاحات كوفيد-19.

ومنذ تعيين ترامب لروبرت ف. كينيدي جونيور وزيرًا للصحة، شرعت الحكومة الأمريكية في مراجعة شاملة لسياسة اللقاحات، مما أثار مخاوف متزايدة في الأوساط الطبية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو نيكسون: "تُجري إدارة الغذاء والدواء تحقيقًا دقيقًا، يشمل فئات عمرية عدة، في وفيات يُحتمل ارتباطها بلقاحات كوفيد".

وكانت بلومبيرج وواشنطن بوست قد نشرتا تقارير سابقة عن التحقيق.

وقد أثار هذا التحقيق، الذي كان من المفترض أن يركز في البداية على وفيات الأطفال المحتملة، جدلًا واسعًا في الأسابيع الأخيرة بعد تسريب وثيقة داخلية في أواخر نوفمبر.

وزعمت المذكرة، المنسوبة إلى مسؤول كبير في إدارة الغذاء والدواء، أن لقاحات كوفيد-19 مرتبطة بما لا يقل عن 10 وفيات لرضع، دون تقديم أي دليل.

دُرست فعالية وسلامة لقاحات كوفيد-19 ووُثِّقت عالميًا، كما دُرست حالات نادرة من الآثار الجانبية الخطيرة التي لا تُقلل من فوائد اللقاح لمعظم الفئات العمرية، وفقًا لسلطات صحية مختلفة حول العالم.

وامتنع نيكسون عن تحديد المنهجيات والبيانات والجدول الزمني لإتمام التحقيق.

وقد أعرب خبراء عن قلقهم إزاء تصرفات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عهد كينيدي، المعروف بنشره معلومات مضللة ونظريات مؤامرة.

ففي عام 2023، وصف كينيدي اللقاحات بأنها قاتلة، وزعم دون دليل أن الفيروس نفسه يستهدف عرقيًا إلحاق الضرر بالسود والبيض بينما يتجنيب إصابة اليهود الأشكناز والصينيين.

