المركز الأوروبي يرصد زلزالاً بقوة 5.8 درجة شمال كولومبيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) أن زلزالًا بقوة 5.8 درجة ضرب شمال كولومبيا اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 157 كيلومترًا (98 ميلًا).

وفي هذا السياق، ضرب زلزال قوي الساحل الشمالي لليابان الاثنين الماضي، حيث سجلت وكالة الأرصاد الجوية في البلاد عدة موجات تسونامي وتحدثت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة ضرب في الساعة 1415 بتوقيت جرينتش قبالة ميساوا على ساحل المحيط الهادئ الياباني، على عمق 53 كيلومترًا (33 ميلًا).

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، حيث ضربت موجة واحدة ميناء في منطقة أوموري الشمالية، حيث تقع ميساوا، في الساعة 11:43 مساء (1443 بتوقيت جرينتش).

وقالت الوكالة إن عدة موجات أخرى وصلت إلى الساحل، وبلغ ارتفاعها 50 سنتيمتراً (20 بوصة).

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) عن موظف في فندق بمدينة هاتشينوهي في محافظة أوموري قوله إن بعض الإصابات وقعت نتيجة الزلزال.

وأظهرت لقطات حية شظايا الزجاج المتناثرة في أنحاء الطرق.

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) أن سكان هاتشينوهي فروا من منازلهم بحثاً عن مأوى.