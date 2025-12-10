الكويت تؤكد دعمها لمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة

أ ش أ

أكدت دولة الكويت دعمها المتواصل لمنظومة حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حماية الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم "الأربعاء": "أنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يحتفى به هذا العام تحت شعار حقوق الإنسان: ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية؛ تجدد دولة الكويت تأكيدها الالتزام الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وحماية الحقوق والحريات".

وشددت الوزارة على استمرار جهود الكويت الوطنية والدولية لتعزيز العدالة والمساواة وترسيخ قيم التعاون والاحترام المتبادل.