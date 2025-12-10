ألطم .. إعلامي يُفجّر مفاجأة عن منتخب مصر: الجهاز الفني سافر من غير «مُحلل أداء»

فجّر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مفاجأة بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في منافسات بطولة كأس العرب.

وكتب "عبد الجواد" عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "طب خد دي الجهاز الفني سافر من غير محلل أداء.. الراجل اللي كان شغال مع الجهاز طول الفترة اللي فاتت سابوه في مصر ومسافرش معاهم!! وعاوزين نكسب؟!.. ألطم".

وشهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزًا كبيرًا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية مُحققًا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.