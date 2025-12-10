كرتنا الجميلة اختفت.. أحمد الطيب يعلق على خروج منتخب مصر من كأس العرب

تحدث المعلق الرياضي أحمد الطيب، على هزيمة منتخب مصر أمام نظيره الأردني ضمن منافسات بطولة كأس العرب.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيسبوك: "كرتنا الجميلة المحترمة اختفت سقطت ولكن ليس سهواً والسبب سيطرة الوكلاء وأصحاب المصالح الخاصة ومسئولى البرامج الرياضية الخادعة حسب الهوى والتعليمات من أصحاب المصالح والملايين التى تُهدر على من لا يستحقون بضعة آلاف مصر زهقت مننا".

وشهدت منافسات كأس العرب 2025 واحدة من أبرز مفاجآت دور المجموعات، بعدما حقق منتخب الأردن فوزا تاريخيا على منتخب مصر بثلاثية نظيفة، في مباراة كشفت الفارق الواضح في الفاعلية بين الفريقين، وأدت إلى خروج المنتخب المصري من البطولة مبكرا رغم محاولاته الهجومية العديدة.

وحقق منتخب الأردن فوزا كبيرا على منتخب مصر بثلاثة أهداف دون رد، ليودع المنتخب المصري منافسات كأس العرب 2025 من دور المجموعات، فيما واصل منتخب الأردن عروضه القوية محققا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.