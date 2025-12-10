قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بـ30 دائرة انتخابية.. الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" ترصد لحظة بلحظة جولة الإعادة

غرفة عمليات حزب الجبهة
غرفة عمليات حزب الجبهة
عبد الرحمن سرحان   -  
حسن رضون

انعقدت الغرفة المركزية لحزب الجبهة الوطنية، اليوم، لمتابعة عملية التصويت في جولة الإعادة بالدوائر التي ألغت المحكمة الإدارية العليا نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 30 دائرة انتخابية داخل 10 محافظات.

وشهدت الغرفة، حضور كل من النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر تقنية "زووم"، بالتنسيق مع غرف المتابعة الفرعية في المحافظات.

وأكدت الغرفة، أنها تتابع سير التصويت في الدوائر المذكورة على مدار الساعة، لرصد أي ملاحظات ميدانية، وفي نفس الوقت تقديم الدعم اللوجستي لأعضاء الحزب المشاركين في العملية الانتخابية.

وشدد حزب الجبهة الوطنية على أن المشاركة في الانتخابات استحقاق دستوري وواجب وطني، وتعكس المشاركة وعي المواطنين وحرصهم على استقرار الدولة وتعزيز المسار الديمقراطي.

ودعا الحزب، الناخبين في الدوائر المعاد فيها التصويت إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفاعلة في جولة الإعادة، بما يضمن اختيار ممثلين يعبرون عن تطلعاتهم.

