فيصل كاملة العدد اقبال كثيف من قبل الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت مدرسة الصفا والمروة بمنطقة الطوابق فيصل إقبال كثيف من قبل الناخبين خاصة السيدات، في بداية اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاه.

وشهد محيط اللجان كثافة أمنية مع وجود سيارة إطفاء حرائق مع عدد كبير من قوات الأمن لتيسير أعمال الناخبين.

وانطلق، منذ قليل، التصويت في انتخابات الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، بعد إلغاء 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا. ويستمر التصويت اليوم حتى التاسعة مساءً، على أن يُستأنف غدًا حتى الموعد ذاته.



توزيع الدوائر الملغاة

شملت الدوائر الملغاة عشر محافظات، جاءت على النحو التالي:

محافظة الجيزة – 7 دوائر

الدائرة الأولى (قسم الجيزة)

الدائرة الثالثة (مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (قسم العمرانية)

الدائرة التاسعة (قسم الأهرام)

الدائرة العاشرة (قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم – دائرة

الدائرة الثالثة (مركز سنورس)

محافظة المنيا – 5 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (مركز مغاغة)

الدائرة الرابعة (مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (مركز ملوى)

الدائرة السادسة (مركز دير مواس)

محافظة أسيوط – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول أسيوط)

الدائرة الثانية (مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد – دائرتان

الدائرة الأولى (قسم الخارجة)

الدائرة الثانية (مركز الداخلة)

محافظة سوهاج – دائرة واحدة

الدائرة السابعة (مركز البلينا)

محافظة الأقصر – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم الأقصر)

الدائرة الثانية (مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (مركز إسنا)

محافظة أسوان – 3 دوائر

الدائرة الأولى (قسم أول أسوان)

الدائرة الثالثة (مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (مركز إدفو)

محافظة الإسكندرية – دائرة واحدة

الدائرة الأولى (قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة – 4 دوائر

الدائرة الرابعة (مركز المحمودية)

الدائرة الخامسة (مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (مركز كوم حمادة)

المنافسة وعدد المقاعد

يتنافس في هذه الدوائر الثلاثين أكثر من 600 مترشح على 58 مقعدًا مخصصة لها.