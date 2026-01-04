مسئولو جهاز العاصمة الجديدة يتفقدون روافع الصرف الصحي ومياه الشرب داخل نطاق المدينة

قامت المهندسة مروة حسين أمين – رئيس جهاز مدينة العاصمة الجديدة، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت روافع الصرف الصحي وروافع المياه داخل نطاق المدينة، والتي تقوم بدور حيوي وأساسي في تغذية العاصمة بالمياه وتأمين أعمال الصرف الصحي لكافة الأحياء والمناطق الخدمية.

وذلك للتأكد من جاهزية المرافق للعمل بأقصى كفاءة، خاصة مع التوسعات العمرانية المتلاحقة وزيادة معدلات الإشغال داخل المدينة.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الحيوية.



وخلال الجولة، تابعت المهندسة مروة حسن أمين، ومرافقوها، حالة الطلمبات والمعدات الكهروميكانيكية، ولوحات التحكم، وأنظمة التشغيل، وخطوط الطرد، وأعمال التشغيل والصيانة، كما اطمأنت على انتظام التشغيل وعدم وجود أي معوقات قد تؤثر على استمرارية الخدمة أو كفاءتها، مشددة على أهمية الالتزام ببرامج الصيانة الدورية والوقائية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأصول والمعدات.



وأكدت رئيس الجهاز، على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، ورفع كفاءة أداء العاملين بالمحطات، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أعطال طارئة، لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة العاصمة الجديدة.



وفي ختام الزيارة، شددت رئيس الجهاز، على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختصة وشركات التشغيل والصيانة، مع رفع تقارير دورية عن حالة المحطات ومعدلات الأداء، بما يحقق استدامة مرافق المياه والصرف الصحي.