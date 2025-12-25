مسئولو جهاز العاصمة الجديدة يتفقدون الحي السكني الخامس (R5) لدفع الأعمال الجارية

قامت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية العاصمة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة داخل الحي السكني الخامس (R5) يرافقها مسئولو الجهاز، والمشروع.

وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة .

وفي إطار تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وشملت الجولة تفقد موقف أعمال الطرق وتنسيق الموقع، إلى جانب متابعة أعمال الكهرباء، حيث أكدت رئيس الجهاز على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بأعلى جودة ممكنة، مع التشديد على سرعة إنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعتمد دون الإخلال بالمواصفات الفنية.



وخلال الجولة، تم تقديم عرض تفصيلي عن مشروع الحي السكني الخامس (R5) تناول نسب التنفيذ الحالية، ومراحل العمل المختلفة، والمعوقات وآليات تلافيها لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.



وأكدت المهندسة مروة حسين أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار الحرص على تسليم المشروعات السكنية وفق أعلى المعايير، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ويعكس الصورة الحضارية للعاصمة الإدارية الجديدة

و يعرف الحى السكنى الخامس R5بجاردن سيتى الجديدة الذى تم انشاؤه على مساحة ٨٨٥ فدانا بواقع ١٧٤ عمارة ٢١١ مبنى سكنى وڤيلات.