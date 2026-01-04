القابضة للمياه تنشر فيديو توعويا عن مراكز خدمة العملاء وتقديم الخدمات

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو توعويًا يسلّط الضوء على مراكز خدمة العملاء، وما تقدمه من خدمات ميسّرة ومتكاملة لذوي الهمم وكبار السن، انطلاقًا من إيمان الشركة بأن الحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هو حق أصيل لكل مواطن.

ويستعرض الفيديو رؤية الشركة القابضة في تطوير مراكز خدمة العملاء، من خلال الاهتمام بجميع التفاصيل التي تضمن تقديم الخدمة باحترام وسهولة، وبما يراعي احتياجات ذوي الهمم، حيث تشمل الخدمات توفير التواصل بلغة الإشارة، وتخصيص مقدّمي خدمة مدرَّبين للتعامل مع ذوي الهمم وكبار السن، إلى جانب طباعة المستندات بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية.

وأكدت الشركة القابضة أن تطوير منظومة خدمة العملاء يأتي في إطار ترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على الخدمة، وتحقيق الشمول المجتمعي، وضمان بيئة خدمية تراعي الكرامة الإنسانية قبل أي إجراء إداري.

ويؤكد الفيديو التوعوي أن خدمة العملاء ليست مجرد شعار، بل التزام ومسئولية، وأن مراكز خدمة العملاء تمثل قناة مباشرة لتقديم خدمة أقرب وأسهل، وبما يضمن حصول كل مواطن على حقه الكامل في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.