اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي محافظ الدقهلية في مستهل زيارته لشركة الدلتا للأسمدة

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته لتفقد شركة الدلتا للأسمدة بمدينة طلخا، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات والمشروعات التنموية، وفي مقدمتها مشروعات الشركات التابعة للوزارة بمحافظة الدقهلية، بما يدعم خطط الدولة لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، خاصة قطاع الأسمدة الذي يُعد من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد القومي والأمن الغذائي، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية.

تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية

وأكد المهندس محمد شيمي أن تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الوزارة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم قدرته على تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح أن شركة الدلتا للأسمدة تُعد أحد الكيانات الصناعية الاستراتيجية ضمن منظومة قطاع الأعمال العام، وتحظى باهتمام خاص في إطار خطة شاملة لإعادة إحيائها وتحديثها، بما ينعكس على رفع كفاءتها الإنتاجية والتشغيلية، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة، إلى جانب زيادة معدلات التصدير ودعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، ثمّن اللواء طارق مرزوق جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج، مؤكدًا الدعم الكامل من محافظة الدقهلية لمشروعات تطوير شركة الدلتا للأسمدة، لما لها من دور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات، ودفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظة.

وزير قطاع الأعمال العام التنمية الصناعية محافظة الدقهلية الدلتا للأسمدة السوق المحلي

