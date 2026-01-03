قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
القبض على سيدة تجمع بطاقات المواطنين بأسوان
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر
بعد قليل.. كلمة للرئيس الأمريكي ترامب بشأن عملية اعتقال مادورو
فنزويلا على حافة المجهول .. ضربة أمريكية واعتقال مادورو يفجران عاصفة دولية
وفاة المدرب البلغاري المخضرم عن عمر يناهز 80 عامًا
اقتصاد

بالتعاون مع التعليم العالي.. قطاع الأعمال: إنشاء مدينة تعليمية جامعية متكاملة بالغربية

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام
علياء فوزى

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم "السبت"، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الغربية، بما يسهم في دفع العمل بالمشروعات الجارية، وتسريع معدلات التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة والاقتصاد القومي.

واستعرض الجانبان عددا من المشروعات التي تتبناها الوزارة في محافظة الغربية من خلال شركاتها التابعة، إلى جانب تطوير شركة غزل المحلة، تشمل مشروعات فندقية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي في إنشاء مدينة تعليمية جامعية متكاملة، بما يعكس رؤية تنموية شاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول وتعزيز التنمية المتكاملة بالمحافظة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

غزل المحلة ركيزة أساسية في مشروع التطوير

 وأوضح أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل ركيزة أساسية في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج، وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري، بما يضمن استدامة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن اعتزازه الكبير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، باعتبارها أحد أهم رموز الصناعة الوطنية.

وأكد أن ما تشهده الشركة من تطوير غير مسبوق يعكس الدعم الكامل الذي توليه الدولة للصناعة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ أنه يشعر بسعادة خاصة في كل مرة يتواجد فيها داخل هذا الصرح الصناعي العريق، لما يلمسه من تطور حقيقي وجهود ملموسة على أرض الواقع، مثمنًا الدور المهم الذي يقوم به وزير قطاع الأعمال العام في المتابعة المستمرة ودعم خطط إعادة إحياء الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

