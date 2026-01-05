رئيس مياه الشرب بالقاهرة يجتمع بفريق الإعلام وخدمة العملاء لتطوير الخدمات وتعزيز بيئة العمل

عقد المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالقاهرة، اجتماعًا توجيهيًا وتشاوريًا مع فريق العاملين بقطاع الإعلام وخدمة العملاء.

وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يجريها مع كوادر الشركة لتفقد أوضاعهم والاستماع مباشرةً إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وقد ناقش الاجتماع، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات بنادي الشركة بالعباسية، سُبل تطوير بيئة العمل وآليات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع كواجهة أساسية للشركة وهمزة وصل حيوية مع الجمهور.

وجدير بالذكر ان قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة يعد من اهم القطاعات الحيوية بالشركة كما انه حلقة الوصل بين الشركة وجمهور عملائها ووسائل الإعلام لما له من دور هام وحيوى فى استقبال شكاوى ومقترحات عملاء الشركة ومتابعة الشكاوى مع العملاء لحين إزالة اسبابها ، فى اسرع وقت ممكن.

واستمع رئيس الشركة خلال اللقاء إلى مطالب ومناقشات العاملين، وأبدى اهتمامًا خاصًا بالعوامل التي من شأنها ضمان الاستقرار الوظيفي وتوفير مناخ عمل داعم، خاصةً في ظل الطبيعة التشغيلية المتميزة لقطاعي الإعلام وخدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام العام، بما فيها العطلات الرسمية والأعياد، لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع.

وأكد رئيس الشركة ان العمل بخدمة العملاء يعد رسالة وليست وظيفة عامة و أن الشركة تضع تطوير العنصر البشري وتحقيق الاستقرار الوظيفي في صدارة أولوياتها، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استدامة تقديم خدمات مياه شرب آمنة وذات جودة عالية.

كما أشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة العمل بالشركة بكافة أفرعها، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، انطلاقًا من إيمانها بأن العاملين الراضيين والمستقرين هم عماد أي تحسين وتطوير.