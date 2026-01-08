قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
الوداع الأخير .. تشييع جثمان المفكر مراد وهبة وسط حضور عدد من الشخصيات العامة | صور
وزير الخارجية: مصر تسعى لإزالة العقبات أمام الصادرات المصرية إلى أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القابضة للمياه: تنفيذ 37 ألف توعية و 147 ألف نشاط استقصائي خلال 2025

جانب من الانجازات
جانب من الانجازات
آية الجارحي

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نتائج حصاد أنشطة التوعية واستقصاءات الرأي التي نفذتها إدارات التوعية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، وذلك في إطار خطة متكاملة استهدفت رفع الوعي المجتمعي بقضايا المياه والصرف الصحي، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، ودعم توجهات الدولة في تحسين جودة الخدمات.

وأظهرت البيانات تنفيذ نحو 37 ألف نشاط توعوي متنوع خلال العام، شملت أنشطة التوعية بالمؤسسات التعليمية، ومبادرة مدارسنا صحية (اليونيسف)، والقوافل المائية، وحملات التوعية الميدانية، والتوعية المباشرة مع الجمهور المحلي، إلى جانب الأنشطة الإعلامية والإلكترونية، والفعاليات التوعوية، ودعم مشروعات المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن أنشطة التوعية الدينية ومعارض الكتاب.

كما شملت الخطة تنفيذ ما يقرب من 147 ألف استقصاء رأي لقياس مستوى رضا المواطنين، تنوعت بين استقصاءات ميدانية عن الخدمات، واستطلاعات شكاوى الخط الساخن 125، واستقصاءات سلامة ومأمونية المياه، وتقييم أداء مراكز خدمة العملاء، إلى جانب استقصاءات قبلية وبعدية للحملات والقوافل التوعوية، بما يدعم تطوير الأداء وتحسين آليات تقديم الخدمة.

وأكدت الشركة القابضة أن هذه النتائج تعكس حجم الجهد المبذول من إدارات التوعية بالشركات التابعة، ودورها المحوري في بناء وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، والتفاعل الإيجابي مع الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأشارت إلى أن نتائج استقصاءات الرأي تمثل أداة رئيسية في تقييم مستوى الخدمة، ورصد ملاحظات المواطنين، والبناء عليها في تطوير الأداء خلال الفترات المقبلة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز الثقة بين المواطن ومرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا الحصاد في إطار التوجه العام للشركة القابضة نحو توحيد منهجيات التوعية وقياس الرضا، وتوسيع نطاق العمل المجتمعي، بما يحقق التواصل الفعّال مع المواطنين ويعزز الاستخدام الرشيد للموارد المائية.

مياه الشرب الصرف الصحي تحسين جودة الخدمات اليونيسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن

مصطفى شوبير

خالد الغندور يكشف تفاصيل رفض الأهلي عرض النجمة السعودي لضم مصطفى شوبير

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا

الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: بلادنا منفتحة على شراكات نفطية مربحة بعد إعلان البيت الأبيض

ترشيحاتنا

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا عمانوئيل يستقبل محافظ الأقصر والوفد المرافق للتهنئة بعيد الميلاد

جانب من الاجتماع

وزير العمل يستقبل وفد نقابة البترول التركية لتعزيز التعاون والتواصل النقابي

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

الأنبا باسيليوس والأنبا مكاريوس يتبادلان التهنئة بعيد الميلاد المجيد

بالصور

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
بروكلي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية
مى عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

فيديو

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد