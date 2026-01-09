القابضة للمياه: نشاط مكثف خلال 2025 في الرصد الإعلامي والتواصل المجتمعي

استعرضت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حصاد أعمال إدارة الإعلام (المركز الإعلامي) خلال عام 2025، في إطار دورها المحوري في إدارة الاتصال المؤسسي، ورفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الصورة الذهنية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي لدى المواطنين ووسائل الإعلام.



وشهد عام 2025 نشاطًا مكثفًا في مجال الرصد والتحليل الإعلامي، حيث واصل المركز الإعلامي أداء مهامه المتخصصة في متابعة ما يُنشر ويُذاع عن القطاع، وتحليل المضامين الإعلامية، وإعداد التقارير الدورية، وذلك امتدادًا لدوره الذي انطلق منذ تأسيسه عام 2007. وبلغ متوسط ما يتم رصده وتحليله سنويًا نحو 32 ألف خبر وفقرة إعلامية، بإجمالي تراكمي تجاوز 291 ألف خلال الفترة من 2016 وحتى 2025.



وفيما يتعلق بالتواجد الإعلامي والتواصل مع الرأي العام، أصدرت إدارة الإعلام خلال عام 2025 نحو 458 بيانًا إعلاميًا، ونشرت 6342 خبرًا بالمواقع الإخبارية، إلى جانب تنفيذ ما يقرب من 80 لقاءً تليفزيونيًا ومداخلة هاتفية، بهدف إطلاع المواطنين على مستجدات مشروعات القطاع، وجهود الدولة في تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.



وعلى صعيد الأداء الرقمي، حققت الصفحة الرسمية للشركة القابضة على موقع “فيسبوك” نتائج غير مسبوقة خلال عام 2025، حيث سجلت نحو 53.9 مليون مشاهدة، و234.3 ألف تفاعل، وأكثر من 1.3 مليون زيارة للصفحة، إلى جانب استقطاب 51.7 ألف متابع جديد.

كما شهد المحتوى المنشور معدلات نمو كبيرة في الوصول والتفاعل، مع تحسن ملحوظ في مدة المشاهدة وجودة المحتوى، حيث بلغ إجمالي وقت المشاهدة نحو 175 يومًا و12 ساعة.

كما حققت صفحة التوعية «كل نقطة بتفرق» طفرة ملحوظة في الأداء الرقمي خلال العام، مسجلة 3.8 مليون مشاهدة، و22.3 ألف تفاعل، بإجمالي وقت مشاهدة تجاوز 29 يومًا، وجاءت جميع المشاهدات من الوصول الطبيعي دون إعلانات، بما يعكس نجاح المحتوى التوعوي في الوصول للجمهور وتحقيق تأثير مجتمعي واسع.



وفي إطار الدور الترويجي والتسويقي للفعاليات الكبرى، قامت إدارة الإعلام بتصميم وإدارة المحتوى الإعلامي والتسويقي الخاص بالمؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي (IWWI 2025)، من خلال الصفحة الرسمية للشركة القابضة، وإدارة الحملات الرقمية، ما أسفر عن تحقيق أكثر من 6.1 مليون مشاهدة خلال فترة الحملة الترويجية، بما دعم مكانة المعرض كمنصة إقليمية ودولية رائدة في مجال تكنولوجيات المياه.



وأكدت الشركة القابضة أن حصاد عام 2025 يعكس التطور المستمر في أداء إدارة الإعلام، سواء على مستوى الرصد والتحليل الإعلامي، أو التواصل الرقمي، أو دعم الحملات التوعوية والمشروعات القومية، بما يعزز من دور الإعلام كأداة رئيسية في دعم السياسات العامة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وترسيخ الوعي المجتمعي، وتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين.