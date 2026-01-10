وزير الإسكان يتفقد أعمال التطوير بقرى مارينا ومشروع البوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بقرى مارينا، ومشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا.

يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة وجهاز القرى السياحية.

وتابع الوزير في جولته أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والزراعات والإنارة، حيث وجه بدفع أعمال التطوير الجاري تنفيذها والاهتمام بالصيانة الدورية للاعمال التي تم الانتهاء منها من طرق ومسطحات خضراء.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا.

ووجه المهندس شريف الشربيني بإعداد برنامج زمني لكافة الأعمال وتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير كافة احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت.