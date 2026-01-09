محافظ أسيوط: إزالة التعديات المعوقة لأعمال الصرف الصحي بنزالي بالقوصية

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في إزالة كافة التعديات التي تعوق تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها مشروعات الصرف الصحي، وذلك في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل مستمر أعمال توصيل المرافق، خاصة مشروعات الصرف الصحي، لما لها من أهمية كبيرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمستوى البيئي والصحي للمواطنين بقرية نزالي جنوب التابعة لمركز القوصية، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات من شأنها تعطيل تنفيذ هذه المشروعات الحيوية.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز، واصلت أعمال إزالة التعديات التي تعوق مد الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالقرية، وذلك تمهيدًا لرفع كفاءة ورصف شارع المحطة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري وتسهيل حركة المواطنين. وأشار المحافظ إلى أن الأعمال تنفذ بإشراف نواب رئيس المركز، وبالتعاون مع المهندس عصام أحمد رئيس منطقة مياه الشرب بالقوصية والجهاز المعاون له، مع التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأكد محافظ أسيوط مواصلة العمل الجاد لتوفير أفضل مستوى من الخدمات بكافة قرى ومناطق مركز ومدينة القوصية، بما يحقق رضا المواطنين ويلبي احتياجاتهم، لافتًا إلى حرص المحافظة على المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال على أرض الواقع، والاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين، والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة.