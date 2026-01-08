محافظ أسيوط يطمئن على أعمال تطوير مدرسة الأمل بنات للصم وضعاف السمع

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمدرسة الأمل الفنية الثانوية بنات للصم وضعاف السمع، بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى التجهيزات التعليمية والخدمية.

وذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ أعمال التطوير التي وجه بها بمدارس التربية الخاصة وذوي الهمم على مستوى المحافظة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وصحية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممدوح جبر، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والدكتورة منى محمد أبوالمواهب، مدير إدارة التربية الخاصة، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وأحمد فاروق، مدير المدرسة.

وتفقد محافظ أسيوط فصول المدرسة التي تضم 231 طالبة موزعات على 20 فصلًا دراسيًا بواقع (9 ابتدائي، و5 إعدادي، و6 ثانوي)، حيث تابع مستوى العملية التعليمية بالمراحل المختلفة، واطمأن على جاهزية الفصول والاستعدادات النهائية لأعمال امتحانات نصف العام الدراسي، كما تفقد ملعب كرة السلة، الذي تتميز الطالبات في ممارسته، موجهًا برفع كفاءة وتطوير أرضيته بما يتناسب مع طبيعة الطالبات ويحقق عوامل الأمان أثناء التدريبات.

كما شملت الجولة تفقد ورش الأشغال اليدوية والخياطة، والتربية الفنية، والنسيج، ومعامل الحاسب الآلي، واطلع المحافظ على نماذج من أعمال الطالبات الفنية والمنسوجات والرسومات، مشيدًا بجودة الإنتاج ومستوى المهارة والانضباط، وحرص الطالبات على تعلم الحرف اليدوية المختلفة، بما يسهم في تنمية مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل.

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن هذه الجولة تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير 9 مدارس للتربية الخاصة وتعليم ذوي الهمم على مستوى المحافظة، تتضمن رفع كفاءة المباني التعليمية، وتوفير منظومة رعاية صحية شاملة داخل المدارس، تشمل تجهيز عيادات طبية للعلاج الطبيعي والباطنة والاسنان وغرف للتخاطب، فضلًا عن تطوير الأقسام الداخلية. كما تشمل الخطة تعزيز عوامل الأمان، وتوفير وسائل الترفيه، وتهيئة بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، إلى جانب إنشاء مشاغل خياطة ومراكز تدريب على الحرف المختلفة، بهدف تأهيل أولياء أمور ذوي الهمم وتمكينهم من فرص العمل والإنتاج.

وشدد محافظ أسيوط على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بشكل متكامل لتذليل أي معوقات تواجه طلاب ذوي الهمم، وضمان حصولهم على حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية كاملة، مؤكدًا أن دعم هذه الفئة يمثل أولوية قصوى، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين ذوي الهمم ودمجهم بصورة فعالة في المجتمع.