محافظات

ترسيخ قيم المواطنة.. محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

إيهاب عمر

اختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، بزيارة عدد من الكنائس والمطرانيات بحي شرق مدينة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، في إطار حرصه على ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز روح المحبة والتعايش المشترك والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وشملت جولة المحافظ كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بحي شرق، إلى جانب إيبارشية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أسيوط الجديدة.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية، من بينهم الأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، والنائب المحاسب عمرو أبو العيون عضو مجلس الشيوخ، والنائب اللواء عصام العمدة والنائب إيهاب مختار والنائب علاء سليمان أعضاء مجلس النواب، وفضيلة الدكتور عيد خليفة وكيل وزارة الأوقاف، أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس أحمد محمود حسن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ومديري الأجهزة التنفيذية.

واستهل المحافظ والوفد المرافق جولتهم بزيارة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بحي شرق، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم، ثم توجهوا إلى الكنيسة الإنجيلية الثانية بشارع النميس، وكان في استقبالهم القس رفيق ثابت راعي الكنيسة وأبناء الكنيسة.

كما شملت الجولة زيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الثورة، حيث قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك وكهنة وآباء المطرانية، واختتم جولاته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة أسيوط الجديدة، وكان في استقباله نيافة الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية، وعدد من الآباء والقساوسة ورجال الدين، إلى جانب مشاركة عدد من الأطفال بفقرات فنية نالت إعجاب الحضور، كما استمع المحافظ إلى قصيدة شعرية ألقتها الطفلة وران عمر شاكر من مركز التنمية الشبابية بأبنوب.

وخلال اللقاءات، نقل محافظ أسيوط تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى جموع الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربًا عن خالص أمنياته بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن مشاركة جميع أطياف المجتمع في الاحتفال بالمناسبات الدينية تمثل صورة حقيقية لوحدة المصريين، وتعكس عمق روابط المحبة والألفة بينهم.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الشعب المصري نسيج واحد، تجمعه روابط وطنية راسخة وتاريخ مشترك، مشيرًا إلى أن ما تنعم به مصر من أمن واستقرار هو ثمرة وعي أبنائها وتكاتفهم، وأن الاحتفال بالأعياد لا يقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات، بل هو نهج أصيل وثابت في وجدان المصريين تتوارثه الأجيال.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا يوأنس عن تقديره لحرص محافظ أسيوط على المشاركة الدائمة في مختلف المناسبات، مؤكدًا أن هذه الزيارات تعكس روح المحبة الحقيقية بين أبناء الوطن، ومتمنيًا دوام الأمن والسلام لمصر.

كما أكد القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية على وحدة وتماسك الشعب المصري تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بروح المحبة والتعاون التي تسود المجتمع، وداعيًا إلى نشر ثقافة السلام وقبول الآخر.

وفي السياق ذاته، أعرب نيافة الأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك عن سعادته بزيارة المحافظ، مثمنًا ما تحقق من إنجازات تنموية خاصة بمحافظات الصعيد، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الميلاد في مصر يحمل رسالة سلام ومحبة إلى العالم أجمع.

كما وجه نيافة الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الشكر لمحافظ أسيوط والوفد المرافق، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تجسد واقع المحبة والإخاء بين المسلمين والمسيحيين، ومتمنيًا دوام الخير والسلام لمصر.

وشهدت الجولة مشاركة عدد من وكلاء الوزارات وقيادات المديريات الخدمية، إلى جانب ممثلي الكيانات الشبابية وأندية التطوع والجوالة، الذين استقبلوا الوفد بالورود، في مشهد عكس روح التلاحم والمحبة بين أبناء المحافظة.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد قام، على مدار اليومين الماضيين، بزيارة عدد من الكنائس والأديرة والإيبارشيات بمختلف المراكز والأحياء، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد لأساقفة ورؤساء الطوائف والقيادات الكنسية بالمحافظة.

