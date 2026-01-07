مطران أسيوط يوزع العيديات والشوكولاتة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل

وزع الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس للاقباط الارثوذكس الحلوى والشيكولاتة على الشباب والأطفال والرجال والنساء، عقب توافدهم على كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد؛ ونيل البركة والدعوات.

واصطف المهنئون في ساحة كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وتبادل التهاني مع بعضهم البعض، كما قدم عدد كبير من المسلمين والمسئولين والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية التهاني للأقباط بعيد الميلاد المجيد؛ في ظل أجواء من الفرحة .

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

توافد آلاف الأقباط والمسلمين علي كنائس أسيوط، اليوم الأربعاء، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، ونيل البركة والدعوات.

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لزيارة الكنائس والإيبارشيات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومشاركة أبنائهم قداس العيد، في إطار حرصه على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، وتعزيز روح المحبة والوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

وشملت جولة المحافظ زيارة إيبارشيات ديروط والقوصية والدير المحرق، حيث قدم التهاني للإخوة الأقباط من الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية، مشاركًا في قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها للكنائس والأديرة على مستوى المحافظة، تأكيدًا على عمق الروابط الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.



وحرص اللواء دكتور هشام أبو النصر على تقديم التهنئة لنيافة الأنبا برسوم، مطران إيبارشية ديروط للأقباط الأرثوذكس، وكهنة وآباء المطرانية، ثم توجه إلى مطرانية مار يوحنا المعمدان بمدينة القوصية، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا توماس، مطران إيبارشية القوصية، عقب قداس عيد الميلاد المجيد، كما زار الدير المحرق بجبل قسقام بمركز القوصية، وقدم التهنئة لنيافة الأنبا بيجول، مطران الدير المحرق، فضلًا عن تقديم التهنئة لنيافة الأنبا مرقس، مطران الأقباط الكاثوليك بالقوصية، واختتم جولته بزيارة كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة أسيوط، حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، مطران إيبارشية أسيوط وتوابعها، وسط أجواء سادتها الألفة وروح الإخاء.

وخلال جولته ومشاركته في قداس عيد الميلاد المجيد، قدم محافظ أسيوط التهنئة القلبية لجميع الإخوة الأقباط بهذه المناسبة الغالية، مؤكدًا أن أبناء مصر يد واحدة، يعيشون في نسيج وطني متماسك، في ظل قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بفضل وحدة وتكاتف أبنائها.

كما بعث المحافظ بتهنئة خاصة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع أقباط مصر، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن أبناء أسيوط يضربون دائمًا أروع الأمثلة في التلاحم والتكاتف والعمل المشترك من أجل الصالح العام، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بكل جهد على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، معربًا عن اعتزازه بمشاركة الإخوة الأقباط أفراحهم وقداس عيدهم المجيد.