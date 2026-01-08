في بادرة إنسانية.. محافظ أسيوط يستقبل طفلًا كفيفًا وأسرته ويتكفل بعلاجه

استقبل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الطفل "زياد حنفي محي" (4 سنوات)، من قرية مسارة التابعة لمركز ديروط، وأسرته، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عثمان، مدير عام فرع التأمين الصحي لوسط الصعيد، والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي والدكتورة كريستين تادرس، مدير مستشفى الرمد بأسيوط، ونفيسة عبدالسلام، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وذلك في لفتة إنسانية تعكس اهتمامه المستمر بالفئات الأولى بالرعاية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء، وجه محافظ أسيوط بالتكفل الكامل بعلاج الطفل، الذي يعاني من عيوب خلقية بالعين أدت إلى فقدانه البصر، استجابة لاستغاثة أسرته، مؤكدًا أن المحافظة تضع دعم الحالات الإنسانية والمرضية، خاصة الأطفال، على رأس أولوياتها.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحالة الصحية للطفل تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا، حيث وُلد بإحدى العينين غير موجودة خلقيًا، بينما تعاني العين الأخرى من مشكلات شديدة أثرت على قدرته على الإبصار، مشددًا على أن الدولة لا تتوانى عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأطفال، انطلاقًا من مسؤوليتها الإنسانية والاجتماعية.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء جميع إجراءات التقارير الطبية والتأمين الصحي الخاصة بالطفل، مع التنسيق الكامل بين مديرية الصحة، والتأمين الصحي، ومستشفى الرمد، لاتخاذ ما يلزم من فحوصات وتدخلات طبية عاجلة، تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية اللازمة، ومتابعة الحالة بشكل مستمر حتى استقرارها الصحي، وأوضح أن الخطة العلاجية تشمل إزالة الالتصاقات بين الجفن العلوي الأيسر ومقلة العين، وإزالة التشوهات الموجودة بالجفن العلوي، مع زرع رقعة جلدية بالجفن العلوي الأيسر.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتمامًا كبيرًا بالأطفال ذوي الاحتياجات الصحية الخاصة، وتسعى إلى توفير الرعاية الطبية المتكاملة لهم، مشيرًا إلى أن باب المحافظة مفتوح أمام جميع الحالات الإنسانية، وأن أي استغاثة يتم التعامل معها بجدية وسرعة، بما يحفظ كرامة المواطن ويعزز جودة الخدمات المقدمة.

ومن جانبها، أعربت أسرة الطفل زياد عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ أسيوط على حسن الاستقبال والاستجابة السريعة لمطالبهم، التي وصلت إلى إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، مؤكدين أن هذه اللفتة الإنسانية أعادت إليهم الأمل في تحسن الحالة الصحية لطفلهم، وأدخلت الفرحة إلى قلوبهم بعد فترة من القلق والمعاناة.