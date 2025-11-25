جوجل توجه تحذيرا عاجلا لمستخدمي هواتف أندرويد .. ماذا حدث؟

تتعرض هواتف أندرويد لتهديدات خطيرة من عمليات الاحتيال، وخاصةً من خلال الرسائل النصية، حيث وجهت شركة جوجل تحذيرا عاجلا لأصحاب الهواتف الأندرويد.

وفي هذا السياق، كشفت شركة جوجل، لجميع مستخدمي هذه الهواتف، رسالة نصية مدمرة، تهدف إلى سرقة الأموال، حيث يقوم الهاكرز بإرسال هذه الرسائل لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

رسائل اختراق هواتف الأندرويد

عادةً ما تبدأ عملية الاحتيال برسالة بسيطة وسهلة مثل "هل تتذكرني؟"، والتي قد تبدو غير ضارة في ظاهرها. ومع ذلك، فإن الهدف الأول للمحتال هو الحصول على رد من الضحية وبدء محادثة للحصول على مزيد من المعلومات واستغلال الثقة الموجودة. يُعرف هذا الجزء من العملية باسم "الاتصال الأولي".

توضح التقارير أن هناك نهجًا مدروسًا يُعتمد عليه من قبل المحتالين، حيث يقوم المحتالون ببناء علاقة زائفة مع الضحية بشكل تدريجي. بعد أن يتفاعل الضحية مع الرسالة الأولى، ينتقل المحتال إلى المرحلة الثانية من الهجوم المعروفة باسم "تكتيك التلاعب".

في هذه المرحلة، يركز المحتال على بناء الثقة من خلال إدخال أسئلة ودردشات تتعلق بحياة الضحية، مما يجعلها تبدو أكثر مصداقية.

قد يتظاهر المحتال بأنه أحد الأصدقاء القدامى أو موظف في مؤسسة موثوقة، بحيث يتضمن الحوار معلومات شخصية مدروسة تم جمعها من مواقع الإنترنت العامة، مثل اسم الضحية أو وظيفته. جميع هذه المحاولات تهدف إلى إضفاء طابع موثوق على المحتال.

كيف تحمي نفسك من الاختراق؟

تشير الأبحاث إلى أن الهدف النهائي للمحتالين هو الاستحواذ على أموال الضحية. تعمل هذه الاستراتيجيات بسلاسة وبتأنٍ لزيادة فرصة تحقيق المكاسب على المدى الطويل.

وغالبًا ما يقوم المحتالون بإرشاد الضحايا إلى استخدام تطبيقات تابعة لجهات خارجية، مما يعزز من قدرتهم على التهرب من تدابير الأمان والمراقبة الموجودة على الهواتف.

وللحفاظ على أمانك من هذه الأنواع من الاحتيالات، يجب على مستخدمي هواتف أندرويد توخي الحذر عند تلقي رسائل نصية غير متوقعة. وفيما بعض النصائح لحماية هاتفك:

- تجاهل الرسائل المشبوهة: إذا تلقيت رسالة من رقم غير معروف، فمن الأفضل عدم الرد أو التفاعل معها.

- تحقق من المعلومات: إذا زعم شخص ما أنه يعرفك أو أنه موظف، قم بالتحقق من هويته من خلال وسائل موثوقة.

- استخدم أمان الهاتف: تأكد من تثبيت آخر التحديثات وتطبيقات الأمان المناسبة على هاتفك.

- لا تشارك معلوماتك الشخصية: تجنب مشاركة أي تفاصيل حساسة مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور من خلال الرسائل النصية.