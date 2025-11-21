قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

انتصار تاريخي لـ ميتا.. حكم قضائي يحمي واتساب أو إنستجرام من الانقسام
 

نجحت شركة “ميتا” Meta، في تجاوز اختبار مصيري لأعمالها، بعدما قضت محكمة أمريكية بعدم امتلاك الشركة لاحتكار في سوق شبكات التواصل الاجتماعي.


Galaxy S26 القادم يهدد آيفون 17.. إليك كل ما نعرفه عن المواصفات والمزايا


تتجه أنظار عشاق التقنية نحو سلسلة سامسونج Galaxy S26 المرتقبة، مع تزايد الشائعات والتسريبات التي تكشف عن تغييرات كبيرة في المواصفات، التصميم، واستراتيجية التشكيلة لعام 2026.

Xiaomi 15T Pro الجديد.. وحش الأداء بسعر اقتصادي ومواصفات فاخرة
 

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 15T Pro، ووضعت نفسها بقوة في فئة ما يعرف بـ "قاتل الفلاجشيب" بفضل سعر جذاب يقارب 550 دولارا، مع مواصفات تنافس أفضل الهواتف الرائدة في السوق.


تيليجرام يشعل المنافسة.. مزاد خفي وهدايا نادرة تكشف سر التحديث الجديد
 

أعلنت منصة تيليجرام Telegram، عن طرح تحديث جديد يضيف مجموعة من الميزات المهمة، أبرزها إمكانية استضافة بث مباشر داخل قصص تيليجرام، إلى جانب خاصية التعليقات الحية للمشاهدين. 

واتساب يطلق أخيرا الميزة المنتظرة.. الحسابات المتعددة تصل آيفون
 

بعد سنوات من الانتظار، بدأ واتساب أخيرا باختبار ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS، وفقا لتقارير حديثة. 


 

جوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد لعام 2025
 

مع اقتراب نهاية عام 2025، أعلنت شركة جوجل عن قائمتها السنوية لأفضل التطبيقات والألعاب على متجر بلاي، والتي بدأت الشركة في إصدارها منذ عام 2016 لتسليط الضوء على الابتكار والجودة في متجرها. 


معركة التصدير تشتعل.. الكونجرس يتدخل بعد جدل تراخيص هواوي

كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام وزارة التجارة الأمريكية باعتماد معايير عادلة عند إصدار تراخيص التصدير، ومنع اتخاذ قرارات تمنح ميزة تنافسية لشركة أمريكية على حساب أخرى.


تسريب صادم.. 6 هواتف رائدة قادمة من سامسونج قريبا
 

بدأت ملامح خطط سامسونج للعام 2026 بالظهور، بعدما كشفت تسريبات مبكرة من برمجيات داخلية غير معلنة عن وجود 6 هواتف رائدة تعمل الشركة بالفعل على تطويرها. 


 

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

دولة التلاوة

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة .. أسماء القنوات وقيمة الجوائز

ارشيفية

إقبال كثيف وانتظام لافت .. مظاهر سير العملية الانتخابية للمصريين في الأردن

دانيال البنا، المحلل الاقتصادي

محلل اقتصادي: تناقض بيانات الوظائف والبطالة يربك الأسواق الأميركية ويقلّص توقعات خفض الفائدة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

