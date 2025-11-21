أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



نجحت شركة “ميتا” Meta، في تجاوز اختبار مصيري لأعمالها، بعدما قضت محكمة أمريكية بعدم امتلاك الشركة لاحتكار في سوق شبكات التواصل الاجتماعي.



Galaxy S26 القادم يهدد آيفون 17.. إليك كل ما نعرفه عن المواصفات والمزايا



تتجه أنظار عشاق التقنية نحو سلسلة سامسونج Galaxy S26 المرتقبة، مع تزايد الشائعات والتسريبات التي تكشف عن تغييرات كبيرة في المواصفات، التصميم، واستراتيجية التشكيلة لعام 2026.

Xiaomi 15T Pro الجديد.. وحش الأداء بسعر اقتصادي ومواصفات فاخرة



أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 15T Pro، ووضعت نفسها بقوة في فئة ما يعرف بـ "قاتل الفلاجشيب" بفضل سعر جذاب يقارب 550 دولارا، مع مواصفات تنافس أفضل الهواتف الرائدة في السوق.



تيليجرام يشعل المنافسة.. مزاد خفي وهدايا نادرة تكشف سر التحديث الجديد



أعلنت منصة تيليجرام Telegram، عن طرح تحديث جديد يضيف مجموعة من الميزات المهمة، أبرزها إمكانية استضافة بث مباشر داخل قصص تيليجرام، إلى جانب خاصية التعليقات الحية للمشاهدين.

واتساب يطلق أخيرا الميزة المنتظرة.. الحسابات المتعددة تصل آيفون



بعد سنوات من الانتظار، بدأ واتساب أخيرا باختبار ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS، وفقا لتقارير حديثة.





جوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد لعام 2025



مع اقتراب نهاية عام 2025، أعلنت شركة جوجل عن قائمتها السنوية لأفضل التطبيقات والألعاب على متجر بلاي، والتي بدأت الشركة في إصدارها منذ عام 2016 لتسليط الضوء على الابتكار والجودة في متجرها.



معركة التصدير تشتعل.. الكونجرس يتدخل بعد جدل تراخيص هواوي



كشف عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، أحدهما ديمقراطي والآخر جمهوري، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إلزام وزارة التجارة الأمريكية باعتماد معايير عادلة عند إصدار تراخيص التصدير، ومنع اتخاذ قرارات تمنح ميزة تنافسية لشركة أمريكية على حساب أخرى.



تسريب صادم.. 6 هواتف رائدة قادمة من سامسونج قريبا



بدأت ملامح خطط سامسونج للعام 2026 بالظهور، بعدما كشفت تسريبات مبكرة من برمجيات داخلية غير معلنة عن وجود 6 هواتف رائدة تعمل الشركة بالفعل على تطويرها.



