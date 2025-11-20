Xiaomi 15T Pro الجديد.. وحش الأداء بسعر اقتصادي ومواصفات فاخرة

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 15T Pro، ووضعت نفسها بقوة في فئة ما يعرف بـ "قاتل الفلاجشيب" بفضل سعر جذاب يقارب 550 دولارا، مع مواصفات تنافس أفضل الهواتف الرائدة في السوق.

مواصفات Xiaomi 15T Pro

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 15T Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 9200+، أحد أسرع المعالجات المتاحة حاليا في الهواتف الذكية، ما يضمن أداء سلسا في تعدد المهام وتجربة ألعاب ممتازة، متفوقا أحيانا على هواتف رائدة تكلف أكثر بكثير.

يتميز Xiaomi 15T Pro بشاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، توفر ألوانا زاهية وصورا حادة، مناسبة لمشاهدة الوسائط والألعاب، كما تضيف الحواف الرفيعة والتصميم العصري إحساسا بالفخامة.

يبرز هاتف Xiaomi 15T Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وهي ميزة استثنائية ضمن هذه الفئة السعرية، توفر صورا مفصلة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة، ويكمل النظام كاميرات داعمة للتصوير العريض للغاية وماكرو، ما يمنح المستخدمين خيارات واسعة لعشاق التصوير.

هاتف Xiaomi 15T Pro

يأتي هاتف Xiaomi 15T Pro، مزود ببطارية 5000 مللي أمبير، ما يكفي ليوم كامل من الاستخدام، كما يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، الذي يمكنه إعادة شحن البطارية بالكامل في حوالي 20 دقيقة، وهو ميزة كبيرة للمستخدمين الذين يحتاجون لشحن سريع.

يعمل الهاتف بنظام MIUI 14 المبني على Android 13، مع واجهة قابلة للتخصيص وميزات عملية وتحديثات دورية للحفاظ على أمان وكفاءة الجهاز.

مع سعر يقارب 550 دولارا، يقدم Xiaomi 15T Pro أداء ومواصفات قريبة من الهواتف الرائدة التي غالبا تبدأ أسعارها من 800 دولار فما فوق، دون التنازل عن معالج قوي أو شاشة ممتازة أو كاميرا متطورة.

نقاط يجب مراعاتها قبل شراء هاتف Xiaomi 15T Pro

- واجهة MIUI قد تتضمن إعلانات، وهو أمر قد يزعج بعض المستخدمين.

- الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي أو مقاومة الماء الرسمية مثل بعض الهواتف الرائدة الأخرى.

يعد Xiaomi 15T Pro خيارا ممتازا لمن يبحث عن مواصفات رائدة بسعر متوسط، خاصة إذا كان الأولوية للشحن السريع، الكاميرات عالية الدقة، والمعالج القوي، ليكون فعليا “قاتل الفلاجشيب” في فئته.