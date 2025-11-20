قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
Xiaomi 15T Pro الجديد.. وحش الأداء بسعر اقتصادي ومواصفات فاخرة

Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 15T Pro، ووضعت نفسها بقوة في فئة ما يعرف بـ "قاتل الفلاجشيب" بفضل سعر جذاب يقارب 550 دولارا، مع مواصفات تنافس أفضل الهواتف الرائدة في السوق.

مواصفات Xiaomi 15T Pro

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 15T Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 9200+، أحد أسرع المعالجات المتاحة حاليا في الهواتف الذكية، ما يضمن أداء سلسا في تعدد المهام وتجربة ألعاب ممتازة، متفوقا أحيانا على هواتف رائدة تكلف أكثر بكثير.

يتميز Xiaomi 15T Pro بشاشة AMOLED بقياس 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، توفر ألوانا زاهية وصورا حادة، مناسبة لمشاهدة الوسائط والألعاب، كما تضيف الحواف الرفيعة والتصميم العصري إحساسا بالفخامة.

يبرز هاتف Xiaomi 15T Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وهي ميزة استثنائية ضمن هذه الفئة السعرية، توفر صورا مفصلة حتى في ظروف الإضاءة الصعبة، ويكمل النظام كاميرات داعمة للتصوير العريض للغاية وماكرو، ما يمنح المستخدمين خيارات واسعة لعشاق التصوير.

هاتف Xiaomi 15T Pro

يأتي هاتف Xiaomi 15T Pro، مزود ببطارية 5000 مللي أمبير، ما يكفي ليوم كامل من الاستخدام، كما يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، الذي يمكنه إعادة شحن البطارية بالكامل في حوالي 20 دقيقة، وهو ميزة كبيرة للمستخدمين الذين يحتاجون لشحن سريع.

يعمل الهاتف بنظام MIUI 14 المبني على Android 13، مع واجهة قابلة للتخصيص وميزات عملية وتحديثات دورية للحفاظ على أمان وكفاءة الجهاز.

مع سعر يقارب 550 دولارا، يقدم Xiaomi 15T Pro أداء ومواصفات قريبة من الهواتف الرائدة التي غالبا تبدأ أسعارها من 800 دولار فما فوق، دون التنازل عن معالج قوي أو شاشة ممتازة أو كاميرا متطورة.

نقاط يجب مراعاتها قبل شراء هاتف Xiaomi 15T Pro

- واجهة MIUI قد تتضمن إعلانات، وهو أمر قد يزعج بعض المستخدمين.

- الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي أو مقاومة الماء الرسمية مثل بعض الهواتف الرائدة الأخرى.

يعد Xiaomi 15T Pro خيارا ممتازا لمن يبحث عن مواصفات رائدة بسعر متوسط، خاصة إذا كان الأولوية للشحن السريع، الكاميرات عالية الدقة، والمعالج القوي، ليكون فعليا “قاتل الفلاجشيب” في فئته.

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

