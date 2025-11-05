بميزات ثورية.. تحديث HyperOS 3 يصل إلى تلك الهواتف

بدأت شاومي أخيرًا بطرح تحديث HyperOS 3 عالميًا. وبينما نحصل على التحديث الرئيسي، تستعد الشركة أيضًا لإطلاق تحديث HyperOS 3.1. مع ذلك، لن تتلقى جميع الهواتف هذا التحديث الجديد. إليكم قائمة سريعة بجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي لن تتلقى HyperOS 3.1.

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أخيرًا تحديث HyperOS 3، الذي وصل بالفعل إلى مختلف الطرازات. واستكمالًا للتحديث الرئيسي الذي يُحسّن نظام أندرويد، تستعد شاومي أيضًا لإصدار تحديث HyperOS 3.1. وقد بدأ برنامج التسجيل التجريبي لـ HyperOS 3.1 في السوق الصينية، موطن الشركة. ومع ذلك، سيقتصر HyperOS 3.1 على الهواتف الذكية التي تتلقى تحديث أندرويد 16.



إطلاق Xiaomi HyperOS 3 عالميًا

لمن لا يعلم، يُقدّم نظام HyperOS 3.1 درجًا مُحدّثًا للتطبيقات الحديثة، بالإضافة إلى ميزة Hyper Island، المُستوحاة من Dynamic Island من Apple. بالإضافة إلى ذلك، سيُضمّن درج التطبيقات الحديثة الجديد إدارة مُحسّنة للذاكرة. كما ستُحسّن الرسوم المتحركة، وتُسرّع وقت تشغيل التطبيقات، وغير ذلك الكثير. للأسف، لن يحصل على تحديث HyperOS 3.1 الأجهزة التي تعمل بنظام Android 15 من واجهة HyperOS 3 المُخصّصة.

إذن هناك حوالي 20 هاتفًا ذكيًا وجهازًا لوحيًا قديمًا ستتخطى هذا التحديث، لذا إليك قائمة بجميع الطرازات:

شاومي 12

شاومي 12 برو

شاومي 12S

شاومي 12S برو

شاومي 12S الترا

شاومي 12T

شاومي 12T برو

شاومي سيفي 3

شاومي ميكس فولد 2

شاومي باد 6 ماكس 14

ريدمي 13 سي

ريدمي كيه 50 ألترا

ريدمي K60

ريدمي كيه 60 برو

ريدمي نوت 12 توربو

ريدمي نوت 12تي برو

ريدمي نوت 13 5G

ريدمي نوت 13R برو

بوكو F5 5G

بوكو F5 برو

بوكو M6 برو

بوكو X6 نيو

