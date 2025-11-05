قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بميزات ثورية.. تحديث HyperOS 3 يصل إلى تلك الهواتف

تحديث HyperOS 3
تحديث HyperOS 3
لمياء الياسين

 بدأت شاومي أخيرًا بطرح تحديث HyperOS 3 عالميًا. وبينما نحصل على التحديث الرئيسي، تستعد الشركة أيضًا لإطلاق تحديث HyperOS 3.1. مع ذلك، لن تتلقى جميع الهواتف هذا التحديث الجديد. إليكم قائمة سريعة بجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي لن تتلقى HyperOS 3.1.

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أخيرًا تحديث HyperOS 3، الذي وصل بالفعل إلى مختلف الطرازات. واستكمالًا للتحديث الرئيسي الذي يُحسّن نظام أندرويد، تستعد شاومي أيضًا لإصدار تحديث HyperOS 3.1. وقد بدأ برنامج التسجيل التجريبي لـ HyperOS 3.1 في السوق الصينية، موطن الشركة. ومع ذلك، سيقتصر HyperOS 3.1 على الهواتف الذكية التي تتلقى تحديث أندرويد 16.

 تحديث HyperOS 3


إطلاق Xiaomi HyperOS 3 عالميًا

لمن لا يعلم، يُقدّم نظام HyperOS 3.1 درجًا مُحدّثًا للتطبيقات الحديثة، بالإضافة إلى ميزة Hyper Island، المُستوحاة من Dynamic Island من Apple. بالإضافة إلى ذلك، سيُضمّن درج التطبيقات الحديثة الجديد إدارة مُحسّنة للذاكرة. كما ستُحسّن الرسوم المتحركة، وتُسرّع وقت تشغيل التطبيقات، وغير ذلك الكثير. للأسف، لن يحصل على تحديث HyperOS 3.1 الأجهزة التي تعمل بنظام Android 15 من واجهة HyperOS 3 المُخصّصة.

إذن هناك حوالي 20 هاتفًا ذكيًا وجهازًا لوحيًا قديمًا ستتخطى هذا التحديث، لذا إليك قائمة بجميع الطرازات:

شاومي 12
شاومي 12 برو
شاومي 12S
شاومي 12S برو
شاومي 12S الترا
شاومي 12T
شاومي 12T برو
شاومي سيفي 3
شاومي ميكس فولد 2
شاومي باد 6 ماكس 14
ريدمي 13 سي
ريدمي كيه 50 ألترا
ريدمي K60
ريدمي كيه 60 برو
ريدمي نوت 12 توربو
ريدمي نوت 12تي برو
ريدمي نوت 13 5G
ريدمي نوت 13R برو
بوكو F5 5G
بوكو F5 برو
بوكو M6 برو
بوكو X6 نيو
 

