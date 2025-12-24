تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

شهدت شوارع مدينة سان فرانسيسكو الأميركية حالة من الفوضى المرورية غير المسبوقة، عقب انقطاع واسع للتيار الكهربائي مساء السبت الماضي، ما أدى إلى توقف عدد كبير من السيارات ذاتية القيادة وتعطل إشارات المرور في عدة مناطق حيوية، متسببا في ازدحامات خانقة واضطراب ملحوظ في حركة النقل.

وأدى الانقطاع الكهربائي إلى غرق نحو 130 ألف منزل ومقر شركة في الظلام، وشمل نطاقا واسعا من الجزء الشمالي للمدينة، بدءا من أحياء ريتشموند وبريسيديو والمناطق المحيطة بمتنزه غولدن غيت، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل مناطق أخرى، ومع توقف إشارات المرور بشكل مفاجئ، اضطر السائقون والمشاة إلى التنقل بحذر شديد لتفادي الحوادث، في وقت تعطلت فيه مركبات ذاتية القيادة وسط الطرق.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق المشاهد المربكة والازدحامات الحادة، وسط تساؤلات واسعة حول أسباب توقف السيارات ذاتية القيادة، لا سيما التابعة لشركة "وايمو"، وحذر عدد من المستخدمين من أن أي انقطاع مفاجئ للكهرباء قد يؤدي إلى شلل مماثل في حركة المرور، ما يفاقم الفوضى ويكشف هشاشة الاعتماد الكامل على الأنظمة الذكية.

واعتبر بعض المعلقين أن ما حدث يعكس خللا في البنية التحتية التقنية، مشيرين إلى أن أنظمة القيادة الذاتية تعتمد على اتصال مستمر بالإنترنت وتقنيات مثل LIDAR، ما يجعلها عرضة للتعطل في حالات الطوارئ، وذهب اخرون إلى التساؤل عما إذا كانت هذه السيارات تدار عبر خوادم مركزية، الأمر الذي يفسر توقفها الجماعي عند انقطاع التيار.

وفي المقابل، أشار مدونون إلى اختلاف مناهج الشركات، معتبرين أن اعتماد "وايمو" على خرائط وقواعد تشغيل صارمة قد يجعل النظام أقل مرونة أمام الظروف غير المتوقعة، مقارنة بنهج شركات أخرى تعتمد على بيانات العالم الحقيقي وقدرة أعلى على التكيف مع الفوضى المرورية.

من جهتها، لم تكشف شركة "باسيفيك" المشغلة للغاز والكهرباء في سان فرانسيسكو عن سبب الانقطاع الذي طال نحو ثلث عملائها في المدينة، مكتفية بالتأكيد على أن فرقها تعمل بأقصى سرعة لإعادة الخدمة" ويعيد هذا الحادث الجدل مجددا حول مدى جاهزية البنية التحتية والتقنية لاعتماد المدن الذكية على نطاق واسع، في ظل مخاطر قد تمس السلامة اليومية للمواطنين.