برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
أحمد موسى: «البرادعي» كان «بيتخنق» من العشوائيات.. والدولة أقامت 1.5 مليون ونصف وحدة سكنية|فيديو
هيونداي تستدعي أكثر من 51 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب خطر حريق مُحتمل

كريم عاطف

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) أن شركة هيونداي موتور قررت استدعاء 51,587 مركبة في الولايات المتحدة، على خلفية خطر محتمل لاندلاع حريق ناتج عن خلل في الدائرة الكهربائية.

وأوضحت الإدارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى تركيب غير صحيح لضفيرة أسلاك مصابيح المقطورة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية وزيادة احتمالات نشوب حريق، وكنوع من الإجراءات الاحترازية، نصح مالكو المركبات المتأثرة بركن سياراتهم في أماكن مفتوحة وبعيدا عن المباني إلى حين الانتهاء من أعمال الفحص والإصلاح.

وأضافت الإدارة أن وكلاء هيونداي سيقومون باستبدال ضفيرة أسلاك المقطورة مجانا، دون تحميل العملاء أي تكاليف، وذلك في إطار التزام الشركة بمعايير السلامة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتأتي عملية الاستدعاء في وقت تواجه فيه شركات صناعة السيارات ضغوطا متزايدة، لا سيما مع تشديد المعايير التنظيمية في الأسواق الأميركية والأوروبية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الامتثال لمتطلبات السلامة والجودة، وتعد الولايات المتحدة من أهم أسواق هيونداي من حيث حجم المبيعات والإيرادات، ما يجعل أي استدعاء واسع النطاق عاملا مؤثرا على التكاليف التشغيلية وسمعة العلامة التجارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل الاستدعاءات عبئ مالي مباشرا على الشركات، يشمل تكاليف الإصلاحات المجانية والخدمات اللوجستية وحملات إخطار العملاء، فضلا عن تكاليف غير مباشرة قد تتمثل في تراجع ثقة المستهلكين أو تأجيل قرارات الشراء، كما يعكس تكرار حوادث الاستدعاء في قطاع السيارات عالميا التحديات المتزايدة المرتبطة بتعقيد المكونات الكهربائية والإلكترونية، وهشاشة سلاسل التوريد الصناعية في ظل الاعتماد المتنامي على التقنيات الحديثة.

