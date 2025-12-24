هيونداي تستدعي أكثر من 51 ألف مركبة في الولايات المتحدة بسبب خطر حريق مُحتمل

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأمريكية (NHTSA) أن شركة هيونداي موتور قررت استدعاء 51,587 مركبة في الولايات المتحدة، على خلفية خطر محتمل لاندلاع حريق ناتج عن خلل في الدائرة الكهربائية.

وأوضحت الإدارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى تركيب غير صحيح لضفيرة أسلاك مصابيح المقطورة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية وزيادة احتمالات نشوب حريق، وكنوع من الإجراءات الاحترازية، نصح مالكو المركبات المتأثرة بركن سياراتهم في أماكن مفتوحة وبعيدا عن المباني إلى حين الانتهاء من أعمال الفحص والإصلاح.

وأضافت الإدارة أن وكلاء هيونداي سيقومون باستبدال ضفيرة أسلاك المقطورة مجانا، دون تحميل العملاء أي تكاليف، وذلك في إطار التزام الشركة بمعايير السلامة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتأتي عملية الاستدعاء في وقت تواجه فيه شركات صناعة السيارات ضغوطا متزايدة، لا سيما مع تشديد المعايير التنظيمية في الأسواق الأميركية والأوروبية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الامتثال لمتطلبات السلامة والجودة، وتعد الولايات المتحدة من أهم أسواق هيونداي من حيث حجم المبيعات والإيرادات، ما يجعل أي استدعاء واسع النطاق عاملا مؤثرا على التكاليف التشغيلية وسمعة العلامة التجارية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل الاستدعاءات عبئ مالي مباشرا على الشركات، يشمل تكاليف الإصلاحات المجانية والخدمات اللوجستية وحملات إخطار العملاء، فضلا عن تكاليف غير مباشرة قد تتمثل في تراجع ثقة المستهلكين أو تأجيل قرارات الشراء، كما يعكس تكرار حوادث الاستدعاء في قطاع السيارات عالميا التحديات المتزايدة المرتبطة بتعقيد المكونات الكهربائية والإلكترونية، وهشاشة سلاسل التوريد الصناعية في ظل الاعتماد المتنامي على التقنيات الحديثة.